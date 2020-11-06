Ordu için şiddetli yağış uyarısı

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı kesimlerde şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, Ordu'nun çevrelerinde devam eden yağışların, yarın sabah ve öğle saatlerinde, kentin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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