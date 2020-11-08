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Ordu’da kivi hasadı başladı Fındığın yanında ek gelir olarak üretilen kividen 8 bin ton rekolte bekleniyor Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar: “Kivide pazarlama sorunu yok, dalında satılıyor”

İHA

Ordu’da kivi hasadı başladı Fındığın yanında ek gelir olarak üretilen kividen 8 bin ton rekolte bekleniyor Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar: “Kivide pazarlama sorunu yok, dalında satılıyor”

Türkiye’de fındıktan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bazı illerinde ve Ordu’da hasat başladı.
Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da üreticiler, bahçelere girerek kivi hasadına başladılar. Yılda ortalama 8 bin ton kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da üreticiler, kivinin fındığın yanında önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini ve üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığını belirttiler.
Kendisine has aroması ve lezzetinin yanı sıra, uzun süreli depo ömrü ile tercih edilen Ordu kivisi, bu yılda yüzleri güldürürken, Ordu ekonomisine katkı sağlayan kivinin, 90 gram ve üzerinin 6 liradan, 7090 gram arasındaki kivinin 3 buçuk liradan ve 5070 gram arasındaki kivilerin ise bir liradan piyasaya verilecek.

"Fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 50 artış oldu"
Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, fındıktan sonra Ordu iline en çok katma değer getiren ürünün kivi olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 gün içinde hasat sezonunun tamamlanacağını ifade eden Uzunlar, “Kivi bilindiği C vitamini deposu, sağlık açısından da çok önemli. Kivi, Ordu için fındıktan sonra bulunmaz bir veli nimet. Fiyatlarda bu sene yüzde 50 artış oldu ve 90 gram ve üzeri kivi 4 liradan 6 liraya yükseldi, fiyattan memnunuz” dedi.

“Kivi dalında satılıyor”
Kivinin pazarlama ve satış sorunu olmadığını ifade eden Uzunlar, “Alıcılar geliyor ve dalında alıyor. Çünkü kivi her yerde olmaz. Su olması ve toprağın uygun olması lazım. O nedenle kivinin önü her zaman açıktır. Bir kişi günde yaklaşık bir ton kivi topluyor, fındık gibi değil” diye konuştu.
Kivi hasadında çalışan işçiler de fındık hasadına göre kivinin daha zevkli ve kolay olduğunu ifade ederek, imkanı olan üreticilerin fındığın yanında kiviye de yönelmeleri gerektiğini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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