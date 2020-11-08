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Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti

DHA

Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti


Ahmet BAYRAK/ORDU (DHA)ORDU'da denizde kültür balıkları üreten çiftlikteki bir kafesin yırtılması sonucu, balık yakalamak isteyen amatör balıkçılar ve vatandaşlar, sahile akın etti.
Kent merkezine bağlı Kumbaşı sahilinden yaklaşık 3 kilometre açıktaki denizde, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden biri, bilinmeyen nedenle yırtıldı. Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda amatör balıkçı ve vatandaşlar, sahile akın etti. Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazı vatandaşlar ise tekneyle denizde avlandı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2020-11-08 17:18:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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