Fatsa’da iş yeri yangını korkuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Fatsa Belediyesi Hizmet Binası altında bulunan Cemal T.’ye ait ofiste elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Fatsa Belediyesi personelleri de kısa süreliğine panik yaparak dışarı çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.