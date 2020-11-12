Ordu’da patpat kazası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan patpat devrildi.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede tarım aracı olarak kullanılan ve patpat olarak adlandırılan araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarındaki menfeze devrildi. Kaza sonrası araçta hasar oluşurken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.