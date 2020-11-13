Fatsa Belediyesi GSA perdesini açıyor Akıl Fikir Fabrikası oyunu ile sezon açılıyor

Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi(GSA), pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirciyle "Akıl Fikir Fabrikası" isimli oyunla sezonu açıyor.

Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları, "Fabrikadan Seyirciye" sloganıyla kendi yazdıkları oyunlarıyla oyunlar üretmeye, tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi 2019 yılında pandemi yasakları başlayıncaya kadar “Kız Evi Naz Evi” yetişkin oyunu ve “Mevlana Sevgi Ormanı” çocuk oyunlarını toplamda 18 seans oyun sahnelemişti. 9 ay aradan sonra komedi ve parodilerden oluşan "Akıl Fikir Fabrikası" isimli tiyatro oyunu ile 14 Kasım Cumartesi Saat 20.00’de yeniden seyirci ile buluşacak olan Gösteri Sanatları Atölyesi ekibi, aynı oyunu 18 ve 21 Kasım tarihlerinde de gösterime sunacak.

Pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı seyirci ile perdesini uzun bir aradan sonra yeniden açacak olan Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi Ekibi, oyunlarını Aralık ayında dijital ortamlarda da tiyatro severlerle buluşturacak.

Sahnelenecek olan tiyatronun tanıtım skecinde yer alan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyemiz perdelerini pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda izleyici ile açıyoruz. Güzel bir kültür sanat sezonu olması dileğiyle tüm tiyatro severlere iyi seyirler diliyorum” dedi.

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