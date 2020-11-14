Başkan Tören'den temizlik işçilerine gece ziyareti

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, temizlik işçilerine gece saatlerinde ziyarette bulundu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gecegündüz demeden Altınordu'nun her sokağında ve caddesinde özveriyle yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken temizlik işçilerini gece yarısı şantiyede ziyaret etti. Gece vardiyasında olan işçilerle birlikte çay içen Başkan Tören, işçilerin istek ve taleplerini de dinledi.

Özellikle 'pandemi döneminin gizli kahramanları' diye nitelendirdiği işçilere hitaben konuşan Başkan Tören, "Temiz şehir Altınordu iddiamızın fedakar çalışanları çok değerli mesai arkadaşlarımın her birine şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet yolunda gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıkları, gece gündüz demeden akıttıkları alın teri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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