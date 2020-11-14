Ordu’da uyuşturucuya geçit yok

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Ordu’nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyon neticesinde 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 12 kilogram kubar esrar ve içerisinde kubar esrar maddesi bulunan 6 adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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