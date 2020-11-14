Ordu’da 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü

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Ordu’nun Korgan ilçesinde 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü.

Korgan Saraaliç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Makbule S.(74), elleri ve ayakları boğazından bağlanmış halde evinde ölü bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken öldürülen Makbule S.’nin evindeki eşyalarının ve parasının alındığı öğrenildi.

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