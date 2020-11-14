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Yaşlı kadını domuz bağı ile bağlayıp çuvala koydular, çuvalı da dikip ölüme terk ettiler Ordu'da korkunç olay

İHA

Yaşlı kadını domuz bağı ile bağlayıp çuvala koydular, çuvalı da dikip ölüme terk ettiler Ordu'da korkunç olay

Ordu'nun Korgan ilçesinde evde tek yaşayan yalnız bir yaşlı kadın, domuz bağı ile bağlanıp, çuvala konulmuş halde ölü bulundu. Yaşlı kadının bazı eşyalarının çalındığı öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Sarıaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek yaşayan Makbule Sarı’dan (74) haber alınamaması üzerine yetkililere bilgi verildi. Yapılan inceleme sonrası yaşlı kadının elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

“Her tarafı bağlanmış, çuvala konulup dikişmiş”
Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine bulunduklarını söyledi. İçeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını aktaran Muhtar Bilgi, “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler” dedi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için gönderilirken, Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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