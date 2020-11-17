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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da fındık 23 liradan işlem görüyor

İHA

Ordu’da fındık 23 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada fındığın 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık, sezon öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyatların ardından üreticilerin yüzünü güldürdü. Giresun kalite kabuklu için 22 buçuk, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirlenen fiyat, üreticilerin mahsullerine sahip çıkmalarını sağladı. Ordu’da ise geçtiğimiz aylarda 25 lirayı aşan fındık fiyatları, geçtiğimiz haftalarda 22 lira seviyelerine gerilese de ihtiyacı olmayan üreticiler, panik yapmayıp ellerindeki fındıkları pazara indirmezken, serbest piyasada şuan 50 randımanlı fındık 23 ile 23 buçuk liradan işlem görüyor.
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Şuan 2323 buçuk seviyesinde seyrediyor. Üretici, 25 lira civarını bekliyor ve mecbur olmadıkça pazara indirmiyor. Fındık fiyatlarında umutsuz değiliz, üreticiler de 2526 lira seviyesine çıkmasını bekliyor ve üreticilerin elinde ciddi oranda fındık var. Üreticiler çok ciddi şekilde bahçelerde de mücadelesini sürdürüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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