Ordulu şehit hakimin adını taşıyan okula Altınordu’dan kırtasiye desteği

Altınordu belediyesi tarafından, Tunceli'de 2017 yılında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Ordulu hakim Onur Alan'ın adını taşıyan ilkokulda öğrenim gören tüm öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti ulaştırıldı.

Şehit hakim Onur Alan’ın ailesini ziyaret eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ailenin Tunceli Ovacık’ta oğullarının adının yaşatıldığı okulda öğrenim gören öğrencilere katkı sunmak istediklerini ifade etmeleri üzerine harekete geçti. Ailenin de uygun görmesiyle, Altınordu Belediyesince hazırlanan okul çantası ve kırtasiye seti, Altınordu Belediyesi ekiplerince Tunceli Ovacık’ta bulunan ‘Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu’ öğrencilerine ulaştırıldı. Öğrencilerin her birine birer okul çantası ve içerisinde kalem, boyama kitabı, silgi, kalemtıraş, elişi kağıdı, boya gibi öğrencilerin ihtiyaç duyacağı birçok eğitim malzemesi bulunan kırtasiye seti hediye edildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hizmet belediyeciliğinin yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamalarına da öncülük ederek, şehirde hizmetlerine yeni bir boyut kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Şehit ailesinin düşüncesini, ailenin de uygun görmesiyle hayata geçirmek için harekete geçtiklerini aktaran Başkan Tören, “Biz de tüm hemşerilerimiz adına bu sorumluluğu üstlenebileceğimizi kendilerine ifade ettik. Ardından bu okulda öğrenim gören tüm öğrencilerimize okul kırtasiyelerinden oluşan okul çantası ve kırtasiye seti hazırladık. Öğrenciler için hazırlanan okul çantalarının üzerine şehit hakim Onur Alan'ın ismini yazarak aziz hatırasını burada da yaşatmak istedik. Hazırladığımız okul çantası ve kırtasiye setini şehidimizin adını yaşatan okulda eğitim öğretim gören eksiksiz ve ayrımsız öğrencilerimizin tamamına ulaştırdık” dedi.

Başkan Tören, Türkiye’deki tüm insanların kardeşliğine vurgu yaparak, “83 milyonun kardeşliğini her sözümüzün bir baş cümlesi olarak ifade ediyoruz. Bu vesileyle Altınordu’muzdan bir gönül eli, gönül köprüsü oluşturup hem şehidimizin adını hem de anısını yaşatmak adına buradan milli birliğe, beraberliğe kardeşliğe vesile olabilecek bir sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdik” diye konuştu.

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