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Karadeniz yaylalarında 'balon' turizmi: İlk deneme uçuşu yapıldı Kapadokya’da revaçta olan balon turizmi Ordu’nun menderesleriyle ünlü Aybastı- Perşembe Yaylası'nda başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Turizmi çeşitlendirmek ve renklendirmek istiyoruz”

İHA

Karadeniz yaylalarında 'balon' turizmi: İlk deneme uçuşu yapıldı Kapadokya’da revaçta olan balon turizmi Ordu’nun menderesleriyle ünlü Aybastı- Perşembe Yaylası'nda başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Turizmi çeşitlendirmek ve renklendirmek istiyoruz”

Denizi, doğası, yaylaları ve eşsiz sahilleri ile turizmin gözde merkezlerinden birisi haline gelen Ordu’nun yaylaları balon turizmi ile tanışıyor. İlk balon seferi, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda yapıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, turizm alanında başlattığı çalışmalarla şehri geleceğe hazırlıyor. Özellikle yayla turizminin ön plana çıkması için çalışmalarını sürdüren Başkan Güler, karavan turizmi, trekking, kayak turizmi ve kış turizminin yanı sıra Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizmini başlattı.
Denizi, doğası, yaylaları ve eşsiz sahilleri ile turizmin gözde merkezlerinden birisi haline gelen Ordu, yeni bir turizm hamlesi daha gerçekleştirdi. Ordu’nun en güzel yayalarından birisi olan ve menderesleriyle ünlü Aybastı ilçesinin Perşembe Yaylası’nda sıcak hava balonu deneme uçuşu gerçekleştirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz ve Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan’nın bizzat eşlik ettiği deneme uçuşu başarıyla sonuçlandı. Sıcak hava balonu mendereslerin üzerinde yaklaşık bir saat tur atarak görsel şölen yaşattı. Önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediyesi turizm şirketi ORTUR A.Ş tarafından gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların bölge turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Yayla turizmine yeni bir renk
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Karadeniz ve Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Güler, “Bu güzelliklerin sadece bize ait olmasını arzu etmiyoruz, bütün dünya bu güzellikleri görsün, onlarla paylaşmak istiyoruz. Daha evvel karadan bu güzellikleri görmüştük, daha sonra getirdiğimiz gemilerle bu güzellikleri denizden seyrettirdik. Bugünde balon turizmini devreye alıyoruz. Ve yeni bir alternatif olarak Ordumuzun yaylalarımızın güzelliğini dünyaya duyurmak istiyoruz” dedi.
Balon turizminin yeni bir turizm alternatifi olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Aybastı ilçemizin Perşembe Yaylası'nın harikulade mendereslerini şimdi balondan seyredeceğiz. Bu aynı zamanda bize çok büyük kazançlar sağlayacak. Dünyanın bu güzellikleri paylaşmasına ve tanımasına vesile olacak” diye konuştu.

“Turizmi çeşitlendirmek istiyoruz”
Turizmi çeşitlendirmek istediklerini de kaydeden Başkan Güler, “Şu anda karavan turizmi, bisiklet turizminin yanı sıra trekking yürüyüş yollarını tespit ettik. Bununla ilgili Ordumuzda 155 nokta belirledik. Bunların güzergahları oluşturuldu. Bildiğiniz gibi sadece yaylalarımız değil kanyonlarımız, şelalelerimiz var. Buralarda trekking yapma durumu var. Aynı zamanda kano ile turizmi renklendiriyor ve çeşitlendiriyoruz. İşin hem sportif tarafı hem turizm boyutu hem de aynı zamanda tanıtım faaliyetleri ile beraber Ordumuzu, Karadeniz’imizi dolayısıyla ülkemizi dünyaya tanıtıyoruz. Sadece bölgesel olarak değil dünya ile bu güzellikleri paylaşmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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