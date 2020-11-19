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Karadeniz 3 yatırımı bekliyor OTSO Başkanı Servet Şahin: “Samsun-Sarp Demiryolu Projesi, Karadeniz-Akdeniz Yolu ve Ordu Liman yatırımları bölge ekonomisine nefes aldıracak”

İHA

Karadeniz 3 yatırımı bekliyor OTSO Başkanı Servet Şahin: “Samsun-Sarp Demiryolu Projesi, Karadeniz-Akdeniz Yolu ve Ordu Liman yatırımları bölge ekonomisine nefes aldıracak”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak Ordu’nun sorunlarını ve taleplerini iletti.
OTSO Başkanı Servet Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya video konferans üzerinden katıldı. Şahin, toplantıda illerin sorunlarının değerlendirildiği bölümde Karadeniz ve Ordu ili açısından büyük önem taşıyan SamsunSarp Demiryolu Projesi, KaradenizAkdeniz Yolu ve liman sorununun çözülmesini istedi.

“Karadeniz demiryolu bekliyor”
Başkan Şahin, 2124 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Demiryolu Zirvesi'nden, bölge olarak umutla bekledikleri SamsunSarp Demiryolu Projesi ile ilgili bir sonuç çıkmadığına dikkat çekti. Şahin, “Bir bölgenin gelişmişlik düzeyi ile o bölgedeki ulaşım ağı arasında güçlü bir ilişki vardır. SamsunSarp Demiryolu Projesi Orta Karadeniz’den Karadeniz’in doğu ucuna kadar, Türkiye’nin kuzeyinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini doğrudan birbirine bağladığı gibi anılan illere komşu illerin ekonomisini de olumlu yönde etkileyecektir. Bu bölgede bahsedilen illerin ortak özelliği Türkiye’de en çok göç veren illerin başında gelmeleridir. Bu projenin neticelenmesi başta istihdam olmak üzere ekonomik sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlayacaktır. Oluşturacağı istihdam imkanları sayesinde tersine göç başlayacaktır. Bu durum da göç çeken illeri her yönden olumlu etkileyecektir. SamsunSarp Demiryolu'nun Ordu ve Giresun’dan geçmesi ilimiz ve bölgemiz için hayati öneme sahiptir” dedi.

“KaradenizAkdeniz yoluyla Ordu lojistik merkez olacaktır”
KaradenizAkdeniz yolunun gerek Ordu gerekse Karadeniz açısından büyük imkan olacağını da vurgulayan Şahin, Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay illerinin bu yol sayesinde birleşeceğini, bu illerle bağlantılı 50 vilayetin de ekonomik ve sosyal yönden etkileşim içinde olacaklarını belirtti. Şahin, “KaradenizAkdeniz Yolu projesinin tamamlanması ile Ordu ilimiz lojistik bir merkez haline dönüşecektir. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere yapılacak ihracatlarda Ordu önemli bir rol üstlenecektir. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz’e ulaştırılmasında büyük kolaylık sağlayacak olan bu durum ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca ihraç edilecek ürünler, sanayicilerimiz tarafından Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılacaktır. OrduGiresun Havaalanı'ndan sonra ilimize ve bölgemize yapılan en değerli yatırım olan bu projenin bu yıl sonunda tamamlanması ve hizmete açılması konusunda desteklerinizi arz ve talep ediyoruz” diye konuştu.

“Karadeniz’de limanı olmayan tek il Ordu”
Karadeniz’de limanı olmayan tek ilin Ordu olduğunun altını çizen Şahin, şöyle konuştu:
“Yaklaşık 50 bin ton iç fındık ihracatı ve önemli miktarda kil kaolin ihracatı yapan ve takriben 300350 bin ton MDF hammaddesi odun ve gübre emtialarını deniz yolu ile temin eden il ekonomisi açısından gerek elleçleme gerekse turizm hizmetleri verecek bir liman acil ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. KaradenizAkdeniz duble yolunun trafiğe açılması ile Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay gibi birçok şehrin ürünlerinin Karadeniz Bölgesine sevk ve ihracatı için bu liman hizmeti daha fazla önem arz eder hale gelmiştir. Liman yatırımının bir an önce ilimize kazandırılmasını arz ve talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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