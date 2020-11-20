Yeni yapılan beton yolda araç kullanıp tahrip ettiler

Ordu’nun Kumru ilçesinde, görevliler tarafından yapılan beton yol, kurumadan üzerinde araç kullanıldığı için tahrip edildi.

Kumru ilçesinde Ordu Büyükşehir ve Kumru Belediyesi tarafından, Yalnızdam Mahallesi’nde bulunan mahalle yolunda beton yol çalışması yapıldı. Gece saatlerinde bir araç sürücüsü, girişinde engel bulunan beton yola girerek, kurumayan yolda tahrip oluşmasına neden oldu. Yeni yapılan beton yolda büyük çaplı hasar oluşurken yetkililer, insanların bu tür konularda biraz daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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