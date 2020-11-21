Ordu, Demir Ali için seferber oldu SMA hastası 16 aylık Demir Ali için gerekli olan 2.1 milyon euronun 2 milyon eurosu 3 ayda toplandı Ordu Valisi Tuncay Sonel, 252 bin lira bağış yaptı

Ordu’da 16 aylık SMA hastası Demir Ali için başlatılan kampanyalar olumlu sonuçlar verdi. Demir Ali’nin ilacı için gerekli olan 2.1 milyon euronun 2 milyon eurosu toplandı.

Ordu’da Avukat İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin 17 aylık evlatları olan Demir Ali, spinal musküler atrofi (SMA) tip 1 adında ölümcül kas hastalığı ile mücadele ediyor. Sağlıklı kas üretimi olmayan ve günden güne motor nöronlarını kaybeden Demir Ali’nin dünyanın en pahalı ilacı olarak bilinen ve eksik olan gen tedavisini tamamlayan Zolgensma ilacına ihtiyacı bulunuyor.

Türkiye’de tedavisi olmayan bu hastalık ile mücadele edebilmek adına özel medikal malzemeler kullanan Demir Ali’nin ABD’deki tedavisi için gerekli olan 2,1 milyon euroya yurt içinden ve yurt dışından on binlerce insan seferber oldu. Düzenlenen kampanyalarla on binlerce insan imkanlarını zorlarken, birçok işletme günübirlik gelirlerini Demir Ali için bağışladılar.



Vali Tuncay Sonel'den 252 bin lira

Kampanyanın bitmesine haftalar kala Demir Ali için yerel bir TV kanalı tarafından düzenlenen canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Canlı yayına katılan Ordu Valisi Tuncay Sonel 252 bin lira, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 250 bin lira, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler 150 bin lira, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören 52 bin lira bağışlayacaklarını açıkladı. Hayırsever vatandaşların, iş insanlarının da katıldığı canlı yayın boyunca 222 bin euro karşılığı 2 milyon 318 bin 854 lira toplandı.

Yaklaşık 4 aydır sürdürülen kampanyalar sonunda Demir Ali için gerekli 2.1 milyon euronun 2 milyon eurosu şimdiden toplandı.

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