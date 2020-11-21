Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı (2)

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DAYI-YEĞEN TUTUKLANDI

Ordu'nun Korgan ilçesinde, yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'yı (74) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularında cinayeti itiraf eden Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Fatsa Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2020-11-21 17:31:35



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