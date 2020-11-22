Altınordu’da sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor

Altınordu Belediyesi tarafından özellikle soğuk havalarda beslenmeye daha çok ihtiyaç duyan sokak hayvanları düzenli olarak ekipler tarafından besleniyor.

Altınordu Belediyesi, kendini iyice hissettirmeye başlayan kış mevsimi ile birlikte sokak hayvanları ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Pandemi koşullarıyla birleşen kış mevsiminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmasının daha da güçleşeceğini dikkate alan Altınordu Belediyesi, sokak hayvanlarını kış şartlarında da sahipsiz bırakmayacak. Her gün düzenli olarak kentin çeşitli noktalarında oluşturulan besleme noktalarına yem ve mama takviyesi yapan ekipler, yine sokak hayvanlarının yoğunlukla bulunduğu noktalarda da besleme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının kış mevsiminde de artarak devam edeceği belirtildi.

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