Bıçaklandı, sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yedi

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan C.U. (28), tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan C.U.´ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00´de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olduğu iddia edilen C.U., henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan C.U. ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan C.U.´ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri, C.U.´yu yaralayan 3 kişinin bulunması için soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2020-11-23 00:05:31
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