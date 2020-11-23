Balık tutmaya gittiği ırmakta kayboldu, cansız bedeni bulundu

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) - ORDU´nun Mesudiye ilçesinde balık tutmak için gittiği ırmağa düşerek kaybolan Rafet Şentürk´ün (60) cansız bedenine ulaşıldı.
İlçeye bağlı Köşe Mahallesi´nde yaşayan Rafet Şentürk, dün sabah Topçam Melet Irmağı'na balık tutmaya gitti. Şentürk´ün eve dönmemesi üzerine aile, durumu jandarmaya haber verdi.
Bölgede arama yapan ekipler, ırmak kenarında Şentürk´e ait şapka ile çantayı buldu. Bunun üzerine AKUT ekipleri, Topçam Melet Irmağı'nda arama çalışması başlattı. Gece yarısı suda Şentürk´ün cansız bedeni bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2020-11-23 09:58:05
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