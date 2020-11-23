Balık tutmak için gittiği ırmağa düşerek boğuldu

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde balık tutmak için gittiği ırmağa düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İlçeye bağlı köşe Mahallesi'nde yaşayan Rafet Şentürk (60) isimli şahıs, dün sabah saatlerinde Melet Irmağı'nda balık tutmak için evden ayrıldı. Şahsın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine bilgi verdi. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, Şentürk'e ait bazı eşyaları Irmak kenarında buldu.
Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan AKUT ekipleri, şahsın cansız bedenine ulaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.