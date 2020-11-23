Balık tutmak için gittiği ırmağa düşerek boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde balık tutmak için gittiği ırmağa düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı köşe Mahallesi'nde yaşayan Rafet Şentürk (60) isimli şahıs, dün sabah saatlerinde Melet Irmağı'nda balık tutmak için evden ayrıldı. Şahsın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine bilgi verdi. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, Şentürk'e ait bazı eşyaları Irmak kenarında buldu.

Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan AKUT ekipleri, şahsın cansız bedenine ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.