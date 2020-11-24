Yeni Ordu Terminali açılıyor

Ordu’da çevre yolunun açılmasıyla birlikte şehirler arası ve şehir içi trafiğin rahatlatılması adına Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali, açılışa gün sayıyor.

Eskipazar mevkisi, çevre yolunun hemen kenarında 22 bin metrekarelik alan üzerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen terminal, 1 Aralık 2020 Salı günü vatandaşların hizmetine sunulacak. Kısıtlı bir alanda hizmet veren ve şehrin ortasında kalan eski otogarın taşınması işlemleri ise devam ediyor.



Trafik rahatlayacak

Altınordu ilçesinin trafik yükünü önemli ölçüde rahatlatacak olan terminal; 26 adet peron, 9 adet midibüs park alanı, 98 adet ilçe ve köy minibüsleri için park alanı, 11 araçlık ticari taksi parkı, 50 araçlık misafir otoparkı ve terminal binası içerisinde 20 adet firma odasından oluşuyor. Yeni ve çağdaş teknoloji ile inşa edilen Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali, tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile yıllık tahmini 322 bin KW elektrik üreterek, kendi kendine yeten bir bina özelliğini taşıyor. Aynı zamanda modern yapısıyla kullanıma açılacak olan terminalin bağlantı yolları da konforlu hale getirildi.

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