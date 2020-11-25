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Siyez ekmeği fırından çıktı Ordu’da kendine has koku ve tadıyla vatandaşların büyük beğenisini kazanan siyez buğday ekmeğinde seri üretime başlanacak

İHA

Siyez ekmeği fırından çıktı Ordu’da kendine has koku ve tadıyla vatandaşların büyük beğenisini kazanan siyez buğday ekmeğinde seri üretime başlanacak

Ordu’da bir yıl önce ekimi yapılan, ağustos ayında hasadı gerçekleştirilen siyez buğdayından ilk ekmekler fırından çıktı. 19 ilçede vatandaşlara dağıtılan ekmekler kendine has koku ve organik tadıyla sofraları süslemeye başladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘kendi kendine yeten şehir’ ortaya çıkarmak amacıyla fındığa alternatif ürün geliştirmek ve il genelinde tarım ve hayvancılık potansiyelini daha verimli hale getirmek için ilgili kurum ve kişilerle iş birliği içerisinde başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Seri üretime geçilecek
2019 yılı Aralık ayında Mesudiye ilçesinde 5 ayrı mahallede, 11 üreticiye ait 100 dekar alanda ekilen Siyez buğdayının hasadının ardından elde edilen bu buğdaylardan üretimi yapılan ekmekler vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Yaklaşık 10 bin siyez buğdayından üretimi yapılan ekmekler, 19 ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı, ORTAR A.Ş ve Ordu Fırıncılar Odası iş birliği ile üretimi yapılması planlanan ekmeklerin önümüzdeki günlerde seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.

Üretime tam destek
Siyez buğdayının ata tohumu olup hastalık ve zararlılara karşı dirençli, adaptasyon yeteneği yüksek ve depolama koşullarına dayanaklı bir ürün olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, göreve geldiği ilk günden bu zamana kadar tarıma ve hayvancılığa verdiği destek ile farkını ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bu çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Genel Sekreter Coşkun Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başladığı ilk günden itibaren tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalar tüm ülkeye örnek oldu. Bu çalışmalar aynı kararlılıkla devam edecek. 2019 yılında Mesudiye ilçemizde 100 dekarlık bir alanda başlattığımız siyez buğdayının hasadını kısa süre önce yapmıştık. Elde edilen bu siyez buğdayını Büyükşehir Belediyemizin iştiraki ORTAR A.Ş. ve Ordu Fırıncılar Odamız ile birlikte ekmek haline dönüştürerek ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıttık. İl genelinde yaklaşık 10 bin siyez buğdayı ekmeğinin dağıtımı ekiplerimiz tarafından yapılacak. Bu sayede ekmeğin tadını tekrar hatırlamış olacağız. Vatandaşlarımıza bu buğdayın üretimi ve satışı konusunda destek vereceğiz. Ulusal gen kaynaklarımızdan biri olan siyez buğdayı yapısal özellikleri itibarıyla soğuk iklim şartlarını benimsemesi sebebiyle arazileri ve iklim özellikleri uygun olan Mesudiye ve Akkuş ilçelerimizde tercih edildi” dedi.

“İl genelinde üretilecek”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri sonucunda Mesudiye ilçesinde üretimi yapılan siyez buğdayının ilk meyvelerini fırınlarda ekmek haline dönüştürdüklerini söyleyen Ordu Fırıncılar Odası Başkanı İsa Yazıcı, “Mesudiye ilçemizde üretimi yapılan siyez buğdayının ilk hasatları fırınlarımızda denenerek ekmek haline getirildi. Şu an sadece deneme aşamasındayız. Önümüzdeki yıllarda daha çok siyez buğdayı üreterek tüm fırınlarımızda imalatını gerçekleştirip milletin hizmetine sunacağız. Bu güzel çalışma için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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