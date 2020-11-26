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Kızılay’dan 'immün plazma' çağırısı Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu: “Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlarımızı immün plazma bağışında bulunmaları çağrısında bulunuyorum”

İHA

Kızılay’dan 'immün plazma' çağırısı Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu: “Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlarımızı immün plazma bağışında bulunmaları çağrısında bulunuyorum”

Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, Covid19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlara immün plazma bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.
Ordu Valisi Tuncay Sonel’i ziyaret ederek, azalan kan bağışı ve Covid19 geçirip iyileşenlerden alınan immün plazma konusunda bilgilendiren Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, Türkiye’de her 4 saniyede, 1 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Dr. Ünal Keskinoğlu, “Yani her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini, kan bağışında bulunan insanlar belirliyor. Yürüttüğü diğer insani yardım çalışmalarının yarı sıra ülkemizin kan ihtiyacını gönüllülerden karşılamak üzere çalışan tek kurum olan Kızılay, her gün hastaların kan ihtiyacını karşılamak için büyük bir özveri ile çalışıyor” dedi.
Kanın, laboratuvarlarda üretilemeyen ve kaynağı tamamen insan olan bir tedavi aracı olduğunu dile getiren Dr. Ünal Keskinoğlu, “Kızılay, 2005 yılından itibaren ‘Ulusal Güvenli Kan Temini’ programını yürütmekte, hali hazırda ülke çapına yayılmış kan hizmetleri ağı ile ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 96’sını gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılamaktadır. Tüm bu olumlu gelişime rağmen, ülkemizdeki ‘düzenli’ kan bağışı oranı hala dünya ortalamasının altındadır ve gönüllü kan bağışı mevsim şartlarından etkilenmektedir” diye konuştu.

İmmün plazma çağrısı
Ordululardan, kan ve immün plazma bağışı konusunda duyarlı olmalarını isteyen Dr. Ünal Keskinoğlu, şöyle konuştu: “Ordulu hemşerilerimizden beklentimiz, pandemi koşulları nedeniyle düşen kan bağışlarının azalttığı stok seviyesini tekrar istenen miktara çıkarmaktır. Kızılay’a verdiğiniz büyük desteği devam ettirmeniz, kan bağışında bulunmanız ve çevrenizdeki insanları kan bağışına yönlendirmeniz hastalarımız ve ülkemiz adına büyük önem arz etmektedir. Covid19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlarımızın da immün plazma bağışında bulunmaları şu an hastalıkla mücadele eden korona virüs hastalarının tedavisinde en önemli silahımızdır. Bu nedenle Covid19 geçirip iyileşmiş olan tüm Ordulu hemşerilerimizi Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğümüze (0 362 4575565) telefonla ulaşarak randevularını almaları ve immün plazma bağışında bulunmalarını bekliyoruz”
Türk Kızılayı’nın kurulduğu 1868 yılından buyana Türk Milleti’nin yardım eli olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Savaşlarda, doğal afetlerde, salgın hastalıklarda, sağlık ve sosyal hizmetler alanında Türk Kızılayı’nı görmekteyiz. Türk Kızılayı, uluslararası yardım faaliyetlerine öncülük eden bir kurumdur. İnsan sağlığının en önemli unsurlarından birisi olan güvenilir kan ihtiyacını da Türk Kızılay’ı sağlamaktadır. Hepimiz sağlık sorunları yaşayıp, bir gün kan ihtiyacımız olabilir. Veya bir yakınımızın olabilir. Pandemi nedeniyle kan bağışının azaldığı ve kan stoklarının yeterli olmadığı bugünlerde her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç duyulmaktadır. Ben de vatandaşlarımızı kan bağışı ve immün plazma bağışına davet ediyorum. Türk Kızılayı’na destek olmalarını istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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