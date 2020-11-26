Miniklerden bağış kampanyası

Ordu'nun Ünye ilçesinde Şehit Fatih Efiloğlu Ana Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle lösemili çocuklar için bağış kampanyası düzenledi.

Ünye Şehit Fatih İlkokulu Ana Sınıfı C Şubesi'nde okuyan 15 minik öğrenci, öğretmenleri Ayşe Uçar Yılmaz önderliğinde kavanoz içerisinde hazırladıkları turşuları okulda görevli öğretmenlere satarak, topladıkları paraları Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı. Yapılan bağış kampanyasına veliler ve okul idarecileri de duyarsız kalmazken, minikler düzenlenen kampanya ile sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Aile katılım dersinde miniklerin gösterdiği duyarlılığa kayıtsız kalmayarak destek çıktıklarını söyleyen sınıf öğretmeni Ayşe Uçar Yılmaz, "Minik öğrencilerim sınıfta annelerinin de desteğini alarak turşu yaptılar ve yaptıkları bu turşuları yine biz öğretmeler olarak ücret karşılığı satın aldık. Bizler eğitim camiasında öğrencilerimizin öğrenimlerine öncülük ettiğimiz kadar, onlara sosyal sorumluluk duygusu vererek eğitimlerine de katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu sayede yaptığımız etkinliğimizde de yine miniklerimizin duyarlılığa kayıtsız kalmadığını gördük. Gerek velilerimiz gerekse öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bizler de bu kampanyaya kayıtsız kalmadık" dedi.

Gerçekleştirilen projede miniklerin duyarlılığına destek verdiklerini söyleyen okul müdürü Fezail Kalafat ise, "Bu kampanya ile miniklerin, sorumluluk duygularını da kazandığını görmüş olduk. Bugün Türkiye genelinde düzenlenen her kampanya bizler için birer umut olmasıyla birlikte, bu miniklerimiz de LÖSEV için birer umut olmak için ellerini konuşturmuştur. Buna önderlik eden başta sınıf öğretmenimize ve velilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlen kampanya sonunda miniklerin topladığı ücretler okul idarecileri tarafından vakfa bağışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.