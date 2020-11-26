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Ordu’da sağlık kuruluşlarının tedavi kapasitesi arttırıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Özellikle son bir hafta içerisinde pozitif vakalarda Ordu genelinde de yükselişler yaşıyoruz. Bunların önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştırdık” Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “Aile içindeki bireylerin de kendi bireysel koruma tedbirlerini artırmaları gerekiyor”

İHA

Ordu’da sağlık kuruluşlarının tedavi kapasitesi arttırıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Özellikle son bir hafta içerisinde pozitif vakalarda Ordu genelinde de yükselişler yaşıyoruz. Bunların önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştırdık” Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “Aile içindeki bireylerin de kendi bireysel koruma tedbirlerini artırmaları gerekiyor”

Ordu’da son günlerde korona virüs (Covid19) vakalarının sayısında artış görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurum ve kuruluşlarının tedavi kapasitelerinin artırılması yönünde birtakım çalışmalar planlandı.
Vali Tuncay Sonel de, Ordu’daki sağlık kurum ve kuruluşlarının tedavi kapasitelerinin artırılması için planlanan çalışmalar hakkında bilgi almak ve yerinde görmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Ziyarette, pandemi sürecinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, ilgili Bakanlarımız ve Bilim Kurulumuzdan Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir şekilde bu süreç yönetiliyor. Ama asıl teşekkürü siz sağlık çalışanlarımız hak ediyorsunuz. Sağlık çalışanlarımız, evlerinden, çocuklarından ayrı kalarak, büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de yöre insanımıza şunu söylüyoruz; Allah rızası için sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştıralım. Bu insanlar evlerine gitmiyorlar, zor şartlarda görev yapıyorlar, uğraşıyorlar, emek veriyorlar. Allah eksiklerini vermesin” dedi.
Vali Sonel, şöyle devam etti: ”Sağlık teşkilatımız çok önemli bizim için. Biz de vatandaş olarak ne yapacağız? Maskemizi düzgün takacağız, mesafeye uyacağız, temizliğe riayet edeceğiz. Kış geldi havalar soğumaya başladı. Evlerde, dışardan gelenlerle temas halinde olmayalım. Biraz misafirliğe gidip gelmelere ara verelim. Cenazelerde taziyelerin zaten şu an olmaması gerekiyor. Dualarımızı uzaktan okuyarak gönderelim. Toplumun her bireyi buna dikkat ettiği takdirde, covid19 illetini, devletimizin ve milletimizin işbirliği ile yeneceğine inanıyorum. Ama sorumluluk bize düşüyor. Şu günlerde çok çok dikkat edeceğiz. Özellikle son bir hafta içerisinde pozitif vakalarda Ordu genelinde de yükselişler yaşıyoruz. Bunların önüne geçmek için denetimlerimizi Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 19 ilçe kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, sağlık çalışanlarımızla, emniyetimizle, jandarmamızla yapmaya çalışıyoruz. Ama esas önemli olan vatandaşlarımızın kendi bilinci ve kendi duyarlılığıdır. Bu vesileyle tekrar tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Aile bireyleri aile içinde bireysel tedbirlerini almalı”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da, “Bu nazik ziyaretiniz için kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinde bizlere vermiş olduğunuz destek ve katkılarınızdan dolayı sizlere gerçekten müteşekkiriz. Geçen akşam Sağlık Bakanımızla yapmış olduğumuz video konferans görüşmesinde, sizlerin sağlığa vermiş olduğunuz desteği, kendilerine tekrar hatırlattım. Sayın Bakanımıza, araç desteğinizi, insan kaynağı desteğinizi ve diğer yapacağımız çalışmalardan bahsettim, çok memnun kaldı” ifadelerini kullandı.
Sağlık Müdürü Kasapoğlu, şöyle konuştu: ”Ordu’muzun en önemli sıkıntılarından bir tanesi, il merkezinde fiziki imkanların yetersizliği. Biz bu durumu, saha ekiplerini en iyi şekilde çalıştırarak gidermeye çalışıyoruz. İl geneli itibariyle sahada çalışan 163 ekibimiz var. Buradaki amacımız, vakaların çok erken bir şekilde tespit edilmesi, bunların filyasyonlarının yapılması, temassız sayılarının azaltılması ve izolasyonlarının tamamlanmasıdır. Bunları başardığımız müddetçe hastaneye gelişlerin azaltacağımızı, ağır hastalarımızın daha az olacağını umut ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak kamuoyundan istediğimiz, bizim iş yükümüzün azaltılmasıdır. Bu nasıl olur? Vatandaşın gerçekten maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla olur. Dışardan bireylerin aile içine girerek, ailede bulaşıcılığı artırdığını tespit ettik. Bu kış aylarında özellikle insanların nasıl maske kullanıyorlarsa, dışardan gelen insanların yani aile içindeki bireylerin de kendi bireysel koruma tedbirlerini artırmaları gerekiyor.”

Vali’den hastanelere ziyaret
Covid19 salgınının yayılım hızının artması nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşlarının tedavi kapasitelerinin artırılması için yapılması planlanan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu’ndan bilgi alan Vali Tuncay Sonel, daha sonra yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi.
İlk olarak, Sağlık BakanlığıOrdu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve ek binasında incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, burada çalışan doktorlara, sağlık personellerine teşekkür etti. Hastanede tedavi gören hastalara ve yakınlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Daha sonra Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü, KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezi birimlerinin bulunduğu binada inceleme yapan Vali Tuncay Sonel, bina içerisinde yer alan ve Covid19 pozitif ve temaslı olup evlerinde karantina altında tutulan kişilerin takibinin yapıldığı “Covid19 İletişim Merkezi”ne girerek, evlerinde karantina altında olan iki vatandaşımızı telefonla arayarak, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Karantina altındaki kişilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Sonel, vatandaşların bir ihtiyaçları olup olmadığını da sordu.
Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekibini de ziyaret eden Vali Sonel, filyasyon ekibinin çok önemli bir görev yerine getirdiğini ifade ederek, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplumumuzun sağlığı için çok büyük fedakarlıklar yapıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Allah hepinizden razı olsun” dedi.
Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyaretinin ardından Sağlık BakanlığıOrdu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Vali Tuncay Sonel, burada da Hastane Başhekimi Doç Dr. Hakan Timur’dan hastanenin genel durumu, hasta durumu ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Hastanenin acil servisini gezen Vali Sonel, burada görev yapan doktor, hemşire ve sağlık personellerine teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu. Acil serviste tedavi gören hastalara ve yakınlarına da geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Sonel, hastanenin yoğun bakım ve nitelikli yatak kapasitesini artırmak amacıyla yapılması planlanan çalışmalar hakkında da İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur’dan bilgi aldı.
Daha sonra Ordu Devlet Hastanesine giden Vali Tuncay Sonel, burada da hastanenin genel durumu, hasta durumu, verilen sağlık hizmetleriyle ilgili Hastane Başhekimi Dr. Atila Gürgen’den bilgi aldı. Hastanenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulunan Vali Sonel, hastanenin yoğun bakım ünitesini, nitelikli yatak kapasitesini artırmak için hastane alanında yapılması planlanan çalışmaları da yerinde inceledi.
Ordu Devlet Hastanesindeki incelemelerinden sonra Subaşı Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, burada görev yapan doktor ve sağlık personellerine, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Sağlık hizmeti almak üzere Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen vatandaşlarla da yakından ilgilenen Vali Sonel, verilen sağlık hizmetinde memnun olup olmadıklarını sorarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Vali Tuncay Sonel, sağlık kurum ve kuruluşlarına yaptığı inceleme programının son durağı, Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hizmete hazır hale getirilen, içerisinde Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü, KETEM, Verem Savaş Dispanseri ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin yer alacağı bina ile Akyazı Mahallesinde yapımı tamamlanan ve içerisinde Ordu Devlet Hastanesine bağlı Semt Polikliniği, Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği ve 112 Başhekimliği hizmetlerinin verileceği bina oldu. Her iki binada verilecek hizmetler hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu’ndan bilgi alan Vali Tuncay Sonel, pandemi sürecinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanları adına İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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