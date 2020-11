Ordu’dan İzmir’e tır dolusu yardım Altınordu Belediyesi tarafından, İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderildi

Altınordu Belediyesi, 30 Ekim tarihinde İzmir’de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Altınordu Belediyesi, toplumsal ve sosyal olaylarda gösterdiği duyarlılık ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan sel afetinin yaralarının sarılması amacıyla ekip ve ekipmanlarıyla Dereli halkı ile dayanışma gösteren Altınordu Belediyesi, bu defa da İzmirli depremzede vatandaşlara yardım elini uzattı. Altınordu Belediyesince hazırlanan ve içerisinde kış mevsimi de dikkate alınarak en çok ihtiyaç duyulan battaniye, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu bir tır dolusu yardım malzemesi, İzmirli vatandaşlara ulaştırılmak üzere Altınordu’dan uğurlandı.

Yardım tırının uğurlanmasında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralıların ise sağlıklarına kavuşması için şifa diledi. Türk toplumunun, medeniyet olarak acıların paylaştıkça azaldığına inanan bir geleneğe sahip olduklarına dikkat çeken Başkan Tören, “Dolayısıyla bu tür doğal afetlerde olaylarda bugüne kadar Altınordu Belediyemiz, Ordu ilimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu tür sosyal hadiselere hiçbir dönem kayıtsız kalmamıştır. Depremin hemen akabinde tüm Türkiye ile birlikte biz de o günlerde yine İzmir’de olup, vatandaşlarımızın yanındaydık. O günlerde enkaz altından kurtarılan İdil, Elif, Ayda hepimizin evladı olmuştu. Oradaki her bir kaybımız ülkemizin ortak cenazesi olmuştur. Oradaki yaralılarımızın kurtarılması hepimizin umudu hepimizin duası hepimizin sevinci olmuştu” şeklinde konuştu.

Belediye olarak İzmir’e ve İzmirli vatandaşlara kış aylarında en çok ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmak için tırın yola çıktığına değinen Tören, “Biz biriz tek yüreğiz. Yüreğimizin kardeşlerimizin yüreğine aslında manevi bir sıcaklık olacağına daha fazla inanıyoruz. Hayatlarını kaybeden ailelerin acılarını dindirmek çok kolay değil ama bizler biliyoruz ki, her giden can bir eksiklik bir burukluk bıraktı hepimizde. Dolayısıyla ne yapılırsa yapılsın yüreklerdeki boşluk dolmayacak, hüzünler dinmeyecek ama kardeşlik elimiz dostluk köprümüz ve gönlümüz onların bu eksikliğini tamamlamaya bir nebzede olsa yetecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin, yardım kampanyasına destek verdiklerine de dikkat çeken Başkan Tören, “Tırımızla ilgili hazırlıklarımızı duyunca ilgili birimlerimize ulaşarak onlar da İzmirli vatandaşlarımız için kendi imkanlarıyla bir yardım kampanyası ve çalışması başlatmışlar. Onu da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bize emanet ettiler. Ben bu kardeşlerimin bu duyarlılığına bu kadirşinaslığına bu sosyal sorumluluk bilincine teşekkür ediyorum. Emin olsunlar emanetleri ihtiyaç sahiplerine maksadı doğrultusunda ulaştırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.