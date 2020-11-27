Başkan Kaya’ya kendi portresi hediye edildi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli yaptığı kara kalem portreleriyle dikkat çekiyor.

İlçe Milli Eğitim'de memur olarak çalışan Sevgi Kuş, özel yeteneği sayesinde kişilerin birebir kara kalem portresini yapıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’nın da portresini çizen Kuş, yeteneğini bir kere daha gösterdi. Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, İlçe Milli Eğitim Memuru Sevgi Kuş, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sevgi Kuş, Belediye Başkanı Kaya’nın portresini Başkan Yener Kaya’ya hediye etti.

İlçede böylesine yetenekli bir kişinin olmasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Başkan Kaya, “On parmağında on marifet. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah uygun biz zamanda bugüne kadar yaptığı tüm tabloları sergilemeyi çok isteriz. Özel yeteneğinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Güzel hediyesi içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Memuru Sevgi Kuş, “Bir portrenin yapımı 1 haftamı alıyor. 30 fazla çalışmam var. Çalışmalarımı imkanlar dahilinin de sergilemeyi istiyorum” diye konuştu.

Kabadüz Milli Eğitim Müdürü Salih Baş ise, “Başkanımıza sürpriz yapmak istedik. 1 hafta süren bir çalışma sonrası Belediye Başkanımızın portresini yaptı. Büyük bir emeği ve özel bir yeteneği olan iş arkadaşımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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