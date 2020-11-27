Koronavirüs nedeniyle çocuğunun velayeti alınan hemşire anne: Covid-19 benim suçum değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs nedeniyle çocuğunun velayeti alınan hemşire anne: Covid-19 benim suçum değil

DHA

Koronavirüs nedeniyle çocuğunun velayeti alınan hemşire anne: Covid-19 benim suçum değil


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU 2´nci Aile Mahkemesi, Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz´in (31) yanında kalan çocuğunun velayetini, koronavirüs pandemesini gerekçe göstererek boşanma aşamasında olduğu eşine verdi. Cemile Deniz, "Covid-19 benim suçum değil" diyerek çocuğunun velayetinin yeniden kendisine verilmesini istedi.
Ordu´da Cemile Deniz ve M.A.D. çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içerisinde mahkeme geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz´e verilmesine karar verdi. Ancak M.A.D, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ifade ederek velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz´da mahkemeye başvurdu. M.A.D., Ordu 2´nci Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Mahkeme, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, "Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır" denildi.
`ANNENİN İŞİ İLE ÇOCUĞU ARASINDA TERCİH ZORUNDA BIRAKILMASI ÇOK KÖTÜ´
Cemile Deniz, verilen karardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ben şu anda ayakta duruyorum ama çok kötü duygulardayım. Yani çocuğuma ben bir anne olarak hem maddi hem manevi hem de şefkatli büyütme sorumluluğu olarak kendimi çok yeterli buluyorum. Bununla ilgili karşı taraf da iddiada bulunamaz. Hiçbir zaman hukuku yanlış yönlendirme yapmadım. Özellikle babayla çocuğum arasındaki bağı kopartacak hiçbir hareket yapmadım. Hakime hanımın onların iddialarıyla yaptığı şu davranışa ben çok üzgünüm. Bir annenin, bir kadının, meslekle ve annelik bağlarıyla ve çocuğuyla bir tercih arasında bırakılması kadar kötü bir nokta yok" dedi.
`COVİD-19´U ÜLKEYE BEN YAYMADIM´
Çalışmak zorunda olduğunu anlatan Cemile Deniz, "İşimi yapmak zorundayım, çocuğumu ve geçimimi sağlamak zorundayım. Covid-19 benim suçum değil. Ülkeye bunu ben yaygınlaştırıp, dünyaya ben bulaştırmadım. Covid-19 sürecinde ben bir kez bile izin kullanmadım. Gerekirse nöbet tuttum, gerekirse gece-gündüz çalıştım. Yani idarem beni nerede görevlendirirse orada çalıştım. Eminim ki pandemi sürecinde o hâkime hanım da balkona çıkıp sağlıkçıları alkışlamıştır. O da belki biz sağlık çalışanlarını destekledi. Bu tarz bir kararı verdiğine ben inanamıyorum" diye konuştu.
`BU KARAR EMSAL OLACAK´
Çocuğunun velayetinin tekrar kendisine verilmesini isteyen Cemile Deniz, "Ben çocuğumun velayetinin acil bir şekilde sonuçlandırılıp, bana verilmesini istiyorum. Çocuğumun psikolojisini ve yaşam tarzının bozulmamasını istiyorum. Babaysa yine gelip görür. Biz bu konuda zaten fikrimizi ve duruşumuzu değiştirmiş değiliz. Bu söz konusu bile değil. Ben adaletin yanlış tecelli olarak aldığı kararı, düzeltmesini istiyorum. Çünkü bu emsal olacak. Karı-koca sağlıkçı olan ve boşanma aşamasında olan diğer sağlıkçılar var. Onlar çocuklarını nereye bırakacaklar" dedi.
`KARARA İTİRAZ ETTİK´
Cemile Deniz´in avukatı İrfan Demir de karara itiraz ettiklerini kaydederek, "Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile Hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor. Çocuk, annenin çalıştığı sırada polis tarafından alındı" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-11-27 15:31:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerli hamsi 10 TL Vatandaş stok yapıyor
YEREL HABERLER Yerli hamsi 10 TL Vatandaş stok yapıyor
Ilıcalı öğrenciler spor malzemelerine kavuştu
YEREL HABERLER Ilıcalı öğrenciler spor malzemelerine kavuştu
Fatsa'da korona mücadelesi
YEREL HABERLER Fatsa'da korona mücadelesi
Ordulu sporcular, rafting eğitimi için Rize’de
YEREL HABERLER Ordulu sporcular, rafting eğitimi için Rize’de
Fatsa’da içme suyu sorunu çözülüyor 3 mahallenin alt yapısı 1 haftada değişti
YEREL HABERLER Fatsa’da içme suyu sorunu çözülüyor 3 mahallenin alt ...
Başkan Kaya’ya kendi portresi hediye edildi
YEREL HABERLER Başkan Kaya’ya kendi portresi hediye edildi
Ordu'da seri cinayet sanığı: "Hayvan için insan mı öldürülür, öldürecek olsam parası olanları öldürürdüm"
YEREL HABERLER Ordu'da seri cinayet sanığı: "Hayvan için insan mı ...
12 kişinin cinayet zanlısı 'seri katil': Öldürecek olsam parası olanı öldürürdüm
YEREL HABERLER 12 kişinin cinayet zanlısı 'seri katil': Öldürecek ...
Ordu’dan İzmir’e tır dolusu yardım Altınordu Belediyesi tarafından, İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Ordu’dan İzmir’e tır dolusu yardım Altınordu ...
Ünye'de Kızılay kadınlara emanet
YEREL HABERLER Ünye'de Kızılay kadınlara emanet
Ordu’da sağlık kuruluşlarının tedavi kapasitesi arttırıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Özellikle son bir hafta içerisinde pozitif vakalarda Ordu genelinde de yükselişler yaşıyoruz. Bunların önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştırdık” Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “Aile içindeki bireylerin de kendi bireysel koruma tedbirlerini artırmaları gerekiyor”
YEREL HABERLER Ordu’da sağlık kuruluşlarının tedavi kapasitesi ...
Karadeniz’de narenciye hasadı başladı Yıllık ortalama 75 ton mandalina, 50 ton portakal ve limon üretiminin yapıldığı Ordu’da hasat başladı Fındığın yanında ek gelir kaynağı olarak üretilen narenciye, pazarda ince kabuk ve sulu olmasından dolayı tercih ediliyor
YEREL HABERLER Karadeniz’de narenciye hasadı başladı Yıllık ortalama ...
'Kışın cildinizin kurumaması için ılık duş alın'
YEREL HABERLER 'Kışın cildinizin kurumaması için ılık duş alın'
Miniklerden bağış kampanyası
YEREL HABERLER Miniklerden bağış kampanyası
Kış mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk
YEREL HABERLER Kış mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk
Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir Oto bakım ve tamir ustası Ali Osman Yılmaz: “İnternette satılan yağ ve antifriz ucuz diye tercih edilmesin, hasara yol açtığında masraf 15 bin liraya kadar çıkabilir”
YEREL HABERLER Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin ...
Kızılay’dan 'immün plazma' çağırısı Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu: “Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlarımızı immün plazma bağışında bulunmaları çağrısında bulunuyorum”
YEREL HABERLER Kızılay’dan 'immün plazma' çağırısı Türk Kızılay Ordu ...
Ordu’da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Ordu’da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
Başkan Tören: “Kadına yönelik her türlü şiddet, bir insanlık suçudur”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Kadına yönelik her türlü şiddet, bir ...
Ordu’da, ekmekler “Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız” yazılı kese kağıtlarıyla verildi
YEREL HABERLER Ordu’da, ekmekler “Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş ...
Ordu’da okullara spor malzemesi desteği sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da okullara spor malzemesi desteği sürüyor
SMA hastası Demir Ali'nin tedavisi için gerekli 2 milyon 100 bin euro toplandı
YEREL HABERLER SMA hastası Demir Ali'nin tedavisi için gerekli 2 ...
Karadeniz'in ilk bilimsel kazı alanı tarihe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk bilimsel kazı alanı tarihe ışık ...
Siyez ekmeği fırından çıktı Ordu’da kendine has koku ve tadıyla vatandaşların büyük beğenisini kazanan siyez buğday ekmeğinde seri üretime başlanacak
YEREL HABERLER Siyez ekmeği fırından çıktı Ordu’da kendine has koku ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X