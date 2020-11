Belediyeden sitemkar levha: “Allah’ını seven çöp atmasın” Ordu’nun Korgan ilçesinde belediye tarafından çöp atılan araziye, ‘Allah’ını seven çöp atmasın, temizlik imandandır’ yazılı uyarı levhaları asıldı

Ordu’nun Korgan ilçesinde bulunan bir boş araziye çöp atanların önü alınamayınca “Allah’ını seven çöp atmasın” yazılı uyarı levhası asıldı.

Ordu’nun Korgan ilçesinde bulunan bir boş araziye kimliği belirsiz kişilerce bırakılan çöpler, görüntü kirliliğinin yanı sıra çevri kirliliğine de neden oldu. NiksarKorgan kara yolu üzerinde bulunan alandaki kirliliğe tepki gösteren vatandaşlar, durumu Korgan Belediyesi yetkililerine bildirdi. Belediye ekipleri bu alana çöp ve moloz dökülmesini yasaklasa da duyarsız vatandaşlar buna aldırış etmedi. Kimsenin olmadığı saatlerde getirip çöplerini döken şahıslar, diğer vatandaşları adeta çileden çıkardı.



“Allah’ını seven çöp atmasın” tabelası asıldı

Korona virüs (Kovid19) salgınının olduğu bu dönemde hem çevre hem de görüntü kirliliği olması da 'bu kadar olmaz' dedirtirken belediyeden bu sefer farklı bir çözüm geldi. Çöp ve molozların önü alınamayınca Korgan Belediyesi tarafından alana ‘Allah’ını seven bu alana çöp dökmesin’, ‘Temizlik imandandır’ yazılı uyarı levhası asıldı. Tabelanın kirliliğe çözüm olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.