Dikkati sayesinde yaralı şahin hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dikkati sayesinde yaralı şahin hayata tutundu

İHA

Dikkati sayesinde yaralı şahin hayata tutundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Cengiz Yılmaz, yol kenarında bulunan yaralı şahini hayata döndürdü.
Edinilen bilgiye göre Sahilköy Mahallesi’nde aracıyla ilerleyen Cengiz Yılmaz isimli varandaş, yol kenarında uçamayacak halde gördüğü yaralı şahini yetkilileri arayarak ihbar etti. O sırada yoldan geçmekte olan belediye personeli Dursun Baloğlu yaralı şahin’i alarak veterinere teslim etti.
Veteriner hekim Ali Güngör tarafından yapılan ilk muayenesinde şahinin Atmacagiller (Acciptridae) familyasının Bayağı Şahin (Buteo buteo) olduğu tespit edildi. Yapılan kontroller sonrası şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Yaralı şahin gerekli bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya yeniden salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden sitemkar levha: “Allah’ını seven çöp atmasın” Ordu’nun Korgan ilçesinde belediye tarafından çöp atılan araziye, ‘Allah’ını seven çöp atmasın, temizlik imandandır’ yazılı uyarı levhaları asıldı
YEREL HABERLER Belediyeden sitemkar levha: “Allah’ını seven çöp ...
Koronavirüs nedeniyle çocuğunun velayeti alınan hemşire anne: Covid-19 benim suçum değil
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle çocuğunun velayeti alınan ...
Yerli hamsi 10 TL Vatandaş stok yapıyor
YEREL HABERLER Yerli hamsi 10 TL Vatandaş stok yapıyor
Ilıcalı öğrenciler spor malzemelerine kavuştu
YEREL HABERLER Ilıcalı öğrenciler spor malzemelerine kavuştu
Fatsa'da korona mücadelesi
YEREL HABERLER Fatsa'da korona mücadelesi
Ordulu sporcular, rafting eğitimi için Rize’de
YEREL HABERLER Ordulu sporcular, rafting eğitimi için Rize’de
Fatsa’da içme suyu sorunu çözülüyor 3 mahallenin alt yapısı 1 haftada değişti
YEREL HABERLER Fatsa’da içme suyu sorunu çözülüyor 3 mahallenin alt ...
Başkan Kaya’ya kendi portresi hediye edildi
YEREL HABERLER Başkan Kaya’ya kendi portresi hediye edildi
Ordu'da seri cinayet sanığı: "Hayvan için insan mı öldürülür, öldürecek olsam parası olanları öldürürdüm"
YEREL HABERLER Ordu'da seri cinayet sanığı: "Hayvan için insan mı ...
12 kişinin cinayet zanlısı 'seri katil': Öldürecek olsam parası olanı öldürürdüm
YEREL HABERLER 12 kişinin cinayet zanlısı 'seri katil': Öldürecek ...
Ordu’dan İzmir’e tır dolusu yardım Altınordu Belediyesi tarafından, İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Ordu’dan İzmir’e tır dolusu yardım Altınordu ...
Ünye'de Kızılay kadınlara emanet
YEREL HABERLER Ünye'de Kızılay kadınlara emanet
Ordu’da sağlık kuruluşlarının tedavi kapasitesi arttırıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Özellikle son bir hafta içerisinde pozitif vakalarda Ordu genelinde de yükselişler yaşıyoruz. Bunların önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştırdık” Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “Aile içindeki bireylerin de kendi bireysel koruma tedbirlerini artırmaları gerekiyor”
YEREL HABERLER Ordu’da sağlık kuruluşlarının tedavi kapasitesi ...
Karadeniz’de narenciye hasadı başladı Yıllık ortalama 75 ton mandalina, 50 ton portakal ve limon üretiminin yapıldığı Ordu’da hasat başladı Fındığın yanında ek gelir kaynağı olarak üretilen narenciye, pazarda ince kabuk ve sulu olmasından dolayı tercih ediliyor
YEREL HABERLER Karadeniz’de narenciye hasadı başladı Yıllık ortalama ...
'Kışın cildinizin kurumaması için ılık duş alın'
YEREL HABERLER 'Kışın cildinizin kurumaması için ılık duş alın'
Miniklerden bağış kampanyası
YEREL HABERLER Miniklerden bağış kampanyası
Kış mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk
YEREL HABERLER Kış mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk
Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir Oto bakım ve tamir ustası Ali Osman Yılmaz: “İnternette satılan yağ ve antifriz ucuz diye tercih edilmesin, hasara yol açtığında masraf 15 bin liraya kadar çıkabilir”
YEREL HABERLER Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin ...
Kızılay’dan 'immün plazma' çağırısı Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu: “Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlarımızı immün plazma bağışında bulunmaları çağrısında bulunuyorum”
YEREL HABERLER Kızılay’dan 'immün plazma' çağırısı Türk Kızılay Ordu ...
Ordu’da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Ordu’da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
Başkan Tören: “Kadına yönelik her türlü şiddet, bir insanlık suçudur”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Kadına yönelik her türlü şiddet, bir ...
Ordu’da, ekmekler “Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız” yazılı kese kağıtlarıyla verildi
YEREL HABERLER Ordu’da, ekmekler “Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş ...
Ordu’da okullara spor malzemesi desteği sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da okullara spor malzemesi desteği sürüyor
SMA hastası Demir Ali'nin tedavisi için gerekli 2 milyon 100 bin euro toplandı
YEREL HABERLER SMA hastası Demir Ali'nin tedavisi için gerekli 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X