Doğaya hasret kalan öğrenciler iç dünyalarını resmetti

Ordu'nun Ünye ilçesi Gölevi Anaokulu'nda okuyan öğrenciler, öğretmenleri Sibel Gül ile birlikte doğaya çıkarak hayal güçlerini kullanarak iç dünyalarını resimlere yansıttı.

Gölevi Anadokulu Minik Dahiler Sınıfı'nda okuyan ve pandemiden dolayı evden çıkamayan 4 öğrenci, öğretmenleri Sibel Gül ile beraber "Seven Colors Of Art" projesi kapsamına hayal dünyalarını doğayla paylaştı. Gerçekleştirilen proje sayesinde günlük yaşamlarını resimlere yansıtmayı hedefleyen öğrenciler, 7 çeşit sanat dalını da aynı anda öğreniyor.

Projenin Avrupalı ortaklar ile birlikte düzenlendiğini ve pandemi nedeniyle çocukların iç dünyasını yansıttığını ifade eden sınıf öğretmeni Sibel Gül, "Sınıfımdaki öğrencilerimin sanatla erken yaşta tanışmalarını sağlamak için, Avrupalı ortaklarımızla eTwenning 'Seven Colors Of Art' projesini yürütüyoruz. Projemiz 7 sanat dalını öğretmeyi, sevdirmeyi ve günlük yaşamlarına entegre etmeyi hedefliyor. Tabii, bu 7 sanat dalı resim, heykel, tiyatro, sinema, mimari, edebiyat ve müzikten oluşmaktadır. Projemiz mayıs ayına kadar çeşitli etkinliklerle devam edecektir. İlk olarak resim sanatını deneyimlemek için pandeminin etkisiyle doğaya hasret kalan çocuklarla temiz havaya çıktık. Boya ve fırçalarla iç dünyalarını tuvale yansıtmalarına rehberlik ettim. Etkinliğin sonunda çocukların keyif aldıklarını ve ve sanata ilgilerinin arttığını gördüm" dedi.

