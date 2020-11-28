‘Hayvan Bakım Oteli’ talebe yetişemiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Hayvan Bakım Oteli’ talebe yetişemiyor

İHA

‘Hayvan Bakım Oteli’ talebe yetişemiyor

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde kurulan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ‘Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’ çiftçilerden yoğun ilgi görüyor.
Ordu’da tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına önemli projelere imza atan ve hayata geçirilen projeler ile üreticilere ek gelir kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve başladığı ilk aylarda hizmete açtığı ‘Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’ ilçenin kaderini değiştirmeye devam ediyor. Hayvancılığın merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Mesudiye bu otel sayesinde hayvancılıkta önemli yol kat etti. Özellikle yaz bitiminde gurbete dönen üreticilerin tercih ettiği otelde doluluk oranı yüzde 90 oldu.

“Mesudiye hayvancılığın merkezi olacak”
Projenin Mesudiye için önemli olduğunun altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.
İl genelinde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Güler, şu bilgileri verdi: “2019 yılında Mesudiye ilçemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’nin ne kadar gerekli olduğunu aradan geçen süre içinde daha da anlamış olduk. Bu projemiz sayesinde ilçemizde hayvan yetiştirme oranları arttı. Geçtiğimiz yıllara oranla ilçede hayvancılık yüzde 2530 oranında artış gösterdi. Bu sayede ilçemizde süt ürünlerinde de artışlar yaşandı. Buna benzer projelerimizi diğer ilçelerimizde de farklı alanlarda uygulamak için çalışmalarımız devam ediyor. Projeyi başarı ile yürüten Belediye Başkanımız İsa Gül’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu’ya örnek teşkil edecek diğer yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz”

“Kapasite arttırılacak”
2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile Mesudiye ilçesinde kurulan Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’ne gurbetçiler başta olmak üzere çevre ilçelerden yoğun talep olduğunu belirten Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, talepleri karşılamak için kapasite artırımına gideceklerini söyledi.
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül yaptığı açıklamada, “İlçemizde hayvancılığın daha da geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ilçemize kurulan “Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi” özellikle kış mevsiminde tam kapasite ile çalışıyor. Şu an doluluk oranı yüzde 90 seviyelerinde. Merkezimize sadece ilçemiz sınırları içerisinden değil, çevre ilçelerimizden de talepler var. Biz de bu talepleri göz önünde bulundurarak kapasite artırımına gideceğiz. 200 kapasite olan merkezimizi yapacağımız ek takviyelerle 300350’ye çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Arnavutköy ...
Doğaya hasret kalan öğrenciler iç dünyalarını resmetti
YEREL HABERLER Doğaya hasret kalan öğrenciler iç dünyalarını ...
Ordu’da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
YEREL HABERLER Ordu’da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Ordu´da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Ordu´da hastanelerin poliklinik, otopark ve ...
Dikkati sayesinde yaralı şahin hayata tutundu
YEREL HABERLER Dikkati sayesinde yaralı şahin hayata tutundu
Belediyeden sitemkar levha: “Allah’ını seven çöp atmasın” Ordu’nun Korgan ilçesinde belediye tarafından çöp atılan araziye, ‘Allah’ını seven çöp atmasın, temizlik imandandır’ yazılı uyarı levhaları asıldı
YEREL HABERLER Belediyeden sitemkar levha: “Allah’ını seven çöp ...
Koronavirüs nedeniyle çocuğunun velayeti alınan hemşire anne: Covid-19 benim suçum değil
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle çocuğunun velayeti alınan ...
Yerli hamsi 10 TL Vatandaş stok yapıyor
YEREL HABERLER Yerli hamsi 10 TL Vatandaş stok yapıyor
Ilıcalı öğrenciler spor malzemelerine kavuştu
YEREL HABERLER Ilıcalı öğrenciler spor malzemelerine kavuştu
Fatsa'da korona mücadelesi
YEREL HABERLER Fatsa'da korona mücadelesi
Ordulu sporcular, rafting eğitimi için Rize’de
YEREL HABERLER Ordulu sporcular, rafting eğitimi için Rize’de
Fatsa’da içme suyu sorunu çözülüyor 3 mahallenin alt yapısı 1 haftada değişti
YEREL HABERLER Fatsa’da içme suyu sorunu çözülüyor 3 mahallenin alt ...
Başkan Kaya’ya kendi portresi hediye edildi
YEREL HABERLER Başkan Kaya’ya kendi portresi hediye edildi
Ordu'da seri cinayet sanığı: "Hayvan için insan mı öldürülür, öldürecek olsam parası olanları öldürürdüm"
YEREL HABERLER Ordu'da seri cinayet sanığı: "Hayvan için insan mı ...
12 kişinin cinayet zanlısı 'seri katil': Öldürecek olsam parası olanı öldürürdüm
YEREL HABERLER 12 kişinin cinayet zanlısı 'seri katil': Öldürecek ...
Ordu’dan İzmir’e tır dolusu yardım Altınordu Belediyesi tarafından, İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Ordu’dan İzmir’e tır dolusu yardım Altınordu ...
Ünye'de Kızılay kadınlara emanet
YEREL HABERLER Ünye'de Kızılay kadınlara emanet
Ordu’da sağlık kuruluşlarının tedavi kapasitesi arttırıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Özellikle son bir hafta içerisinde pozitif vakalarda Ordu genelinde de yükselişler yaşıyoruz. Bunların önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştırdık” Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “Aile içindeki bireylerin de kendi bireysel koruma tedbirlerini artırmaları gerekiyor”
YEREL HABERLER Ordu’da sağlık kuruluşlarının tedavi kapasitesi ...
Karadeniz’de narenciye hasadı başladı Yıllık ortalama 75 ton mandalina, 50 ton portakal ve limon üretiminin yapıldığı Ordu’da hasat başladı Fındığın yanında ek gelir kaynağı olarak üretilen narenciye, pazarda ince kabuk ve sulu olmasından dolayı tercih ediliyor
YEREL HABERLER Karadeniz’de narenciye hasadı başladı Yıllık ortalama ...
'Kışın cildinizin kurumaması için ılık duş alın'
YEREL HABERLER 'Kışın cildinizin kurumaması için ılık duş alın'
Miniklerden bağış kampanyası
YEREL HABERLER Miniklerden bağış kampanyası
Kış mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk
YEREL HABERLER Kış mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk
Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir Oto bakım ve tamir ustası Ali Osman Yılmaz: “İnternette satılan yağ ve antifriz ucuz diye tercih edilmesin, hasara yol açtığında masraf 15 bin liraya kadar çıkabilir”
YEREL HABERLER Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin ...
Kızılay’dan 'immün plazma' çağırısı Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu: “Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen vatandaşlarımızı immün plazma bağışında bulunmaları çağrısında bulunuyorum”
YEREL HABERLER Kızılay’dan 'immün plazma' çağırısı Türk Kızılay Ordu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X