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Kayınpeder, torunlarının gözü önünde hem gelinini hem kendini vurdu Ordu’da kayınpeder, tartıştığı gelinini çocuk yaştaki 2 torununun gözü önünde vurup, ardından kendine sıktı Ağır yaralanan iki kişinin hastanede tedavisi sürüyor

İHA

Kayınpeder, torunlarının gözü önünde hem gelinini hem kendini vurdu Ordu’da kayınpeder, tartıştığı gelinini çocuk yaştaki 2 torununun gözü önünde vurup, ardından kendine sıktı Ağır yaralanan iki kişinin hastanede tedavisi sürüyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kişi, torunlarının gözü önünde önce kavga ettiği gelinini, ardından kendini tabancayla vurdu.
Olay, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder Mustafa B. (65) ile gelini Hülya B. (32) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gelin Hülya B., evden ayrılıp, baba ocağına dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren kayınpeder Mustafa B. duruma sinirlenip, tabanca ile gelinini vurduktan sonra, kendine de ateş etti.

2 çocuğun gözleri önünde dehşet
Torunlarının annesi olan gelinini, biri 6 diğeri ise 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde vuran kayınpeder ve gelini, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan gelin ve kayınpederin durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Olayla ilgili Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, “Haberi alır almaz olay yerine geldim. Kayınpeder ile gelin arasında çıkan sözlü tartışmadan dolayı olay olmuş. Gelin babasının evine gideceğini söylemiş, kayınpederi de bu durumun mümkün olmadığını söyleyince sözlü münakaşa maalesef büyümüş. Durumları ağır şu an için” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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