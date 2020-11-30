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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelini ile kendisini, torunlarının gözü önünde vurmuş

DHA

Gelini ile kendisini, torunlarının gözü önünde vurmuş


Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA) ORDU´nun Fatsa ilçesinde, gelini Hülya B.´yi (32) tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa B.'nin (65), hastanedeki tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeyi atlatan Mustafa B.'nin, 2 torununun gözü önünde gelinini ve kendisini vurduğu ortaya çıktı. 
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi Yazgı Sokak'ta meydana geldi. Cezaevindeki oğlunun eşi Hülya B. ile aynı apartmanda oturan Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Mustafa B., gelinine ateş etti. Hülya B., kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa B., bu kez aynı tabancayı kendisine doğru ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Silah sesinin duyulmasının ardından çevredekiler, 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan kayınpeder ile gelinini ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTILAR
Olay sonrası ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Hülya B., ameliyata alındı. Hülya B., ameliyat sonrası normal servise alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İntihar girişiminde bulunan Mustafa B. ise Fatsa Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sol kol bölgesinden kendisini yaralayan Mustafa B., solunum cihazına bağlandı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa B.´nin de hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
TORUNLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETMİŞ
Hülya B. ile kayınpederi Mustafa B. arasındaki tartışma sırasında, yaşları küçük 2 çocuğun da odada olduğu öğrenildi. Tartışma sonrası Mustafa B.'nin 2 torununun gözü önünde hem gelinini hem de kendisini tabancayla vurduğu ortaya çıktı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2020-11-30 13:47:41

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