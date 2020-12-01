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Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım

DHA

Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım


Ahmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, çaldıkları 18 çuval fındığı pişmanlık duyup, iş yeri sahibine iade etmek için dönen 2 hırsız, polis tarafından yakalandı. Hırsızlardan S.D. (30) ifadesinde, ''Yolda giderken hata ettiğimi anladım, geri dönüp fındıkları teslim ettim'' dedi. Olan biten karşısında şaşkına dönen iş yeri sahibi Bilal Aksu da ''Şaka sandım ama gerçek oldu. Hırsızlığın affedici bir yanı yok" diye konuştu.
Olay, önceki gün Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Ata Sanayi´nde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden S.D. ve A.G., Bilal Aksu´ya ait iş yerine girerek, 18 çuval fındığı alıp, kaçtı. Bir süre sonra pişman olan S.D., dükkân camında yazılı telefon numarasından ulaştığı Aksu´ya, "18 çuval fındığını çaldım. Çok pişmanım, geri getiriyoruz, polise haber verme" dedi. Görüşmenin ardından şaşkına dönen iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla harekete geçen sivil polis ekipleri bölgede konuşlanırken, iş yeri sahibi de dükkân önünde beklemeye başladı. Hırsızlar, çuvalları teslim ettiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan A.G. ve S.D., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kendilerine 3 bin 150 TL ceza kesildi. 18 çuval fındığını geri alan Bilal Aksu, şüphelilerden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'KEPENKLERİ İNDİRİP, KİLİDİ AÇIK BIRAKMIŞ'
İş yeri sahibi Bilal Aksu, şüpheli S.D.´nin olay saatinde önce iş yerine gelerek kendisine fiyat sorduğunu, kapattığı dükkânın kepengini indirmede de yardım ederek, kilidi açık bıraktığını söyledi. Aksu, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Sokağa çıkma yasağının olduğu gece gelerek, fındık alım fiyatını sordu. Konuşmadan sonra çıkacağımı söyledim. Çıkarken `kepengi çekeyim´ dedi, bende `çek´ dedim. Kepengin bir tarafını o çekti, ben de ışıkları söndürdüm. Meğer kilidi kapatmamış. Aklıma böyle bir şey hiç gelmedi. Evime gittim, tanımadığım bir numaradan arandım. `Bir suç işledim´ dedi. Suç işlediysen beni niye arıyorsun polise git dedim. `Depodan 18 çuval fındık çaldım. Fındığı gelip, geri teslim etmek istiyorum. Beni polise şikayet etme´ dedi. Şaka sandım ama gerçek oldu. Durumu polise bildirdim, yakalandılar, şikayetçi oldum. Sanırım fındığı satamadılar. Hırsızlığın affedici bir yanı yok. Babamın oğlu da olsa hırsızlık yapıyorsa bunu affetmem. Vatan hainliği affedilmeyecek bir suçsa hırsızlık da affedilir bir suç değildir" dedi.
YOLDA PİŞMANLIK DUYMUŞ
Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından serbest kalan şüpheli S.D.´nın polise verdiği ifadesinde, yolda pişmanlık duyup, hatasını anladığını söylediği belirtildi. S.D. ifadesinde, "Yakın komşum olan A.G.´yi aradım `depoda fındığım var. Oradan alıp tüccara satmaya götüreceğiz´ dedim ve buluştuk. Kilidini kilitlemediğim kepengi açtık, aracı doldurana kadar fındık yükledim. Yolda giderken olanlardan habersiz A.G.´ye durmasını söyleyerek, `hata yaptım, fındık benim değil, geri vereceğim´ dedim. Yolda hata ettiğimi anladım, geri dönüp fındıkları teslim ettim. Fındığı eksiksiz getirdim. Fındığı taşıttığım A.G.´nin olayla hiç bir ilgisi yoktur. Çok pişmanım'' dediği öğrenildiDHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2020-12-01 11:29:50

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