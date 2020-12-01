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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu yeni otogarı hizmete açıldı

İHA

Ordu yeni otogarı hizmete açıldı

Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesinin Eskipazar Mevkii çevre yolunun hemen kenarında hayata geçirdiği otobüs terminali, şehir içi ve şehirler arası taşımacılara yönelik hizmet vermeye başladı. Konumu itibariyle şehrin trafik yoğunluğunu rahatlatacak olan Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali, Ordu’nun turizmde ilerlemesi ve buna bağlı olarak artan yolcu trafiğini de önemli ölçüde karşılayacak.

Yeni ve çağdaş teknoloji
Hizmete açılan Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali; 26 adet peron, 9 adet midibüs park alanı, 98 adet ilçe ve köy minibüsleri için park alanı, 11 araçlık ticari taksi parkı, 50 araçlık misafir otoparkı ve terminal binası içerisinde 20 adet firma odasından oluşuyor. Yeni ve çağdaş teknoloji ile inşa edilen Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali, tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile yıllık tahmini 322 bin KW elektrik üreterek, kendi kendine yeten bir bina özelliğini taşıyor.

Trafik sorunu yaşanmayacak
Yeni otogarın şehre hayırlı olmasını dileyen vatandaşlar, “Eski otogarımızda araçların girişçıkışlarında büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Trafik yoğunluğu burada fazla oluyordu. Yeni otogarda bu sıkıntıları inşallah daha yaşamayacağız. Burası gayet güzel ve büyük bir otogar oldu. Hem burada çalışan personeller için hem de vatandaşlar için güzel alan oluşturuldu. Yeni otogarımız şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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