İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Vali Yavuz'a hakaret davasının dördüncü duruşması gerçekleşti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği OrduGiresun Havalimanı'nda yaşanan ‘VIP' tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması, 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Bugün Ordu 4. Asliye Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmada, tanıkların dinlenmesi talep edildi. Duruşma 28 Ocak tarihine ertelendi.

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