Damadının ölümüne kalbi dayanmadı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Terziler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı İrfan Şentepe Covid19'dan hayatını kaybederken, acı haberi alan kayınvalidesi de kalp krizinden vefat etti.

Ünye Terziler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı İrfan Şentepe, Covid19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybetti. İrfan Şentepe’nin vefat ettiğini öğrenen Şehri Hasten damadının acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi.

Şentepe’nin kayınvalidesi Şehri Hasten, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak damadıyla aynı gün içinde hayatını kaybetti.

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