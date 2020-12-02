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Heyelanlı mahalle, hayalet kente döndü

DHA

Heyelanlı mahalle, hayalet kente döndü


Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARA/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde, 1,5 yıl önce meydana gelen heyelanın izleri hala duruyor. 81 kişinin evsiz kaldığı heyelan nedeniyle mahalle, `hayalet´ kente döndü. Evsiz kalanların bazıları arazilerine yeniden ev inşa ederken, kimileri ise TOKİ´nin gelecek yıl teslim edeceği evleri bekliyor.
Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde, 15 Mayıs 2019´da yaşanan heyelan nedeniyle 61 binadaki 80 konut tahliye edildi, 22 bina ile 1 cami ise yıkıldı. Heyelanın ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince bölgede zemin etüt çalışmaları yapıldı. Heyelanın mahallenin ortasından geçen yağmur suyu, atık sular ve yer altı sularından meydana geldiği belirlenirken, tehlike nedeniyle mahalle yerleşim ve iskana kapatıldı. Evlerinden tahliye olan vatandaşlara ise konut başına 8 bin 500 TL kira yardımı ile 6 bin 900 TL nakdi yardım yapıldı. Bölgede afet konutu yapımı için de arazi tespit çalışması başlatıldı. Evsiz kalan 27 kişi, zemin etüdü yapılan ve sağlam çıkan arazilerine yeniden ev inşa ederken, 43 kişi ise TOKİ´nin yapacağı evleri bekliyor.  Evlerini kaybeden bazı vatandaşlar kirada, bazıları ise yakınlarının yanlarında kalıyor. Heyelanın ardından Sağlık Mahallesi´nin üst kısımlarında yer alan 12 dönümlük araziye TOKİ tarafından ev yapılacak. Belirlenen alanda toplu konut için imar çalışmaları başlatılırken, 2021 yılında 43 kişiye evlerinin teslim edilmesi hedefleniyor.
`230 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ´
Heyelan nedeniyle yaklaşık 230 dönümlük bir alanın zarar gördüğünü belirten Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, "Zeminde bir hareketlenme oldu. O dönem hemen AFAD İl Müdürlüğü´ne haber verdik. Bölgede incelemeler yapıldı ve bazı evlerin boşaltılmasına karar verildi. Bu kararın ardından zaten evler boşaltılmaya başlanmıştı. 15 Mayıs´ta ise tamamen bir hareketlenme oldu, bu hareketlenme yavaş yavaş olduğu için vatandaşlarımız evlerini tahliye etti. Allah´a şükür can kaybı olmadı. Heyelanın ardından 27 kişi sağlam arazilerine yeniden ev yapmaya karar verdi. Bazıları evlerini tamamladı. Bu vatandaşlarımıza devlet, 120 bin lira kredi verecek. 43 kişi için ise TOKİ tarafından belirlenen alana ev yapılacak. Kamulaştırılacak alan için çalışmalar yapıldı. En kısa sürede vatandaşlarımız evlerine kavuşacak" dedi.
`1 SENEDİR ÇOCUKLARIMIN EVİNDE KALIYORUM´
Heyelan nedeniyle evini kaybeden ve kendi arazisine yeniden ev yapan Adem Mergen (65), "O gün hayvanlarımı otlatıyordum, yolda bir yarık gördüm ve `hayvanlar buradan geçemez´ diye düşündüm, yolumu değiştirdim. 1 saat içinde yarık 2 metreyi buldu. Bir anda herkes telaş etmeye başladı, sağdan soldan araba çağırdık. Eşyalarımızı çıkardık. 1 senedir çocuklarımın evinde kalıyorum, başka arazimin zemin etüdü sağlam çıktığı için oraya ev inşa ettik" diye konuştu.
`EVSİZ KALMAK ÇOK ZOR´
Evini kaybeden Fadime Mergen ise, "Evler bir anda göçmeye başladı, o anlar anlatılmaz yaşamak gerekiyor. Çok zor günler geçirdik, evsiz kalmak daha zor. O eşyaları çıkarmak için çırpındık, gece saatlerine kadar hem eşyalarımızı almaya çalıştık hem de hayvanlarımızı güvenli bir alana götürdük. 1 senedir çok zorluk çektik, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Aybastı Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA
2020-12-02 08:36:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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