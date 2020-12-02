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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli astsubayın cenazesi 59 gün sonra bulundu

İHA

Emekli astsubayın cenazesi 59 gün sonra bulundu

Ordu’da 59 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan emekli astsubayın cansız bedeni bulundu.
Altınordu ilçesi Gökömer Mahallesi’ndeki dere kenarında 4 Ekim tarihinde terk edilmiş vaziyette otomobili bulunan emekli astsubay Remzi Beyazıt’ı bulmak için bölgede arama çalışması yapan ekipler ve mahalleli, bir sonuca ulaşamadı. Kaybolduğu günün ardından aradan geçen yaklaşık 2 aylık sürenin ardından Beyazıt’ın cenazesi, aracının bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre aşağıda, dere içerisinde bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin araştırılması için adli tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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