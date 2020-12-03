Soğuk havada iş yerine giren kedi, koltukta uyudu



Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde soğuk havada bir kuyumcuya giren kedi, iş yeri sahibi tarafından sahiplenildi. Kedinin iş yerinde koltuğa çıkıp uyuduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hükümet Caddesi´ndeki Ahmet Yaman'ın kuyumcu dükkanına giren bir kedi boş koltukta uykuya daldı. Durumu bir süre sonra fark eden kuyumcu, uyanan kediyi önce doyurdu ardından uyuması için tekrar koltuğa bıraktı. Kedinin kendi yuvasıymış gibi uyuma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KEDİMİZİ SEVDİK'

`Yumak´ adını verdikleri kedinin iş yerine girdiğini sonradan fark ettiklerini söyleyen kuyumcu Ahmet Yaman, "Dışarıda havanın soğuk olması nedeniyle kedimiz içeri girmiş. Müşteri yoğunluğu saatine denk gelmesi nedeniyle sonradan fark ettik. Sevimli misafirimiz önce üst kata çıkmaya çalıştı, bunu başaramayınca ofisimizdeki koltuğa çıktı. Aç olduğunu düşünerek karnını doyurduk. Bir süre sonra da uyudu. O da burayı sevdi herhalde. Biz de rahatsız etmek istemedik. Peygamberimizin `hayvana merhamet etmeyen, insana merhamet etmez´ sözünü de büyüklerimizden öğrendik. Biz de bunu düşünerek sevimli misafirimizi ağırlıyoruz. Sokakta bir sürü hayvanlarımız var. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kedimizi sevdik ve şimdilik keyfi yerinde" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2020-12-03 12:01:20



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