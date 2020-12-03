Koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuşan Cemile hemşire: Adalet yerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuşan Cemile hemşire: Adalet yerini buldu

DHA

Koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuşan Cemile hemşire: Adalet yerini buldu


Mustafa KIRLAKZeynep Irmak ÖCALTayfur KARA/ ORDU (DHA)ORDU´da, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek velayeti alınan 5 yaşındaki oğluna mahkemece verilen ara kararla kavuşan hemşire Cemile Deniz (31) çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir çocuk, anneden Covid-19 salgını bahanesiyle mesleğinden ötürü birebir temaslı ya da birebir risklisiniz denilerek alınmamalıydı. Adalet yerini buldu" dedi.
CemileMehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Mahkeme, dava sürecinde, çiftin 5 yaşındaki oğlunun velayetini geçici olarak anne Cemile Deniz´e verdi. Ancak Mehmet Atakan Deniz, 13 Temmuz´da mahkemeye başvurarak, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu, sürekli evlere girip çıktığını, salgın nedeniyle çocuğunun ağır risk altında olduğunu iddia ederek, velayetin kendisine verilmesini istedi. Baba Deniz, mahkemeye verdiği dilekçesinde, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuk. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme de çocuğun velayetini anneden alarak, babaya verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, "Geçici velayetin babaya verilmesi çocuğun yüksek yararına olacaktır" ifadeleri yer aldı.
ARA KARARLA ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ
Anne Cemile Deniz, avukatı İrfan Demir aracılığıyla karara itiraz etti. İtiraz üzerine Ordu 2´nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne-babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceleyip, çocukla bir araya geldi. Heyet, görüşmeler sonunda hazırladığı raporu mahkemeye sundu. Bilirkişi raporunu inceleyen Ordu 2´nci Aile Mahkemesi verdiği ara kararla annenin itirazını kabul etti. Velayeti babadan alarak yeniden geçici süreliğine anneye verdi. Küçük çocuk da kararın ardından babadan alınarak, anneye teslim edildi.
`BU SONUCU BEKLİYORDUM, ÇOK MUTLUYUM´
Oğluna kavuşmanın sevincini yaşayan Cemile Deniz, "Bu süreç uzamadığı için çok mutluyum. Başta çocuğumun çok fazla etkilenmemesi beni mutlu etti. Kararı ilk öğrendiğim zaman şaşırmadım. Zaten bu sonucu bekliyordum. Bundan da emindim. Fakat böyle bir haksızlıkla mesleki anlamda böyle bir olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten çok yıprattı. O dönemde yaşadıklarım beni üzdü. Gereksizdi bana göre. En azından sağlık ekibi olarak gerçekten çok kuvvetli bir ağ oluşturduk. Şunu anladım ki insanlar bu durumda yalnız değil. Çok sağ olsunlar tanıdığım, tanımadığım insanlar bana çok destek verdi. Hep yanımda olduklarını hissettirdiler. Çok mutluyum. Benim için önemli olan çocuğumun etkilenmemesiydi. Yanlış alınan kararın düzeltilmesinden çok mutluyum" dedi.
'KARARIN DEĞİŞMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Verilen ara kararın değişmemesi temennisinde bulunan Cemile Deniz, "Bu bir ara karar. Bunun da değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani hakim hanım da bilirkişilerin raporuyla bu kararı kesinleştirdi. Bir çocuk, anneden Covid-19 salgını bahanesiyle mesleğinden ötürü birebir temaslı ya da birebir risklisiniz denilerek alınmamalıydı. Adalet yerini buldu. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanıma, Sağlık Bakanıma, Adalet Bakanıma, konuyla ilgili bana çok güzel mesajları geldi. Arkamda olduklarını, bu yanlış kararın düzeltilmesinin takipçisi olduklarını ifade ettiler. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. En azından çocuğumun düzeni bozulmadı" diye konuştu.
`BENİM YAŞADIĞIMI BİREBİR MESLEKTAŞLARIM YAŞADI'
Alınan kararla, adaletin yerini bulduğunu kaydeden Cemile Deniz, "Eşimle hiçbir zaman bir problemimiz olmadı. Dün akşam kendisiyle de konuştuk. `Nasıl yapalım´ diye bana sordu. Ben de dün çocuğumu bilerek almadım. Çünkü kısa bir sürede sonuçlandığı için anne ve baba arasındaki geçişten etkilenmemesi gerektiğini ona da söyledim. O da zaten bugün okuluna bırakacağını söyledi. Akşam da ben alacağım. Aynı sistem biz devam edeceğiz. Bu konuda bir tavrımız yok. Kimse böyle bir şeyle karşılaşmasın. Gerçekten zor bir karar, zor bir durum. Çocuğumla benim bağımı kopartacak çok ciddi bir karardı. Adaletin yerini bulduğuna inanıyorum. Sakın kimse meslektaşlarıma beni emsal göstermesin. Çünkü benim yaşadığımı birebir meslektaşlarım yaşadı" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK-Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/ORDU, (DHA)-
2020-12-03 13:30:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk havada iş yerine giren kedi, koltukta uyudu
YEREL HABERLER Soğuk havada iş yerine giren kedi, koltukta uyudu
Zabıtadan pandemi denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan pandemi denetimi
Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Altınordu Belediyesi’nden ek pandemi tedbirleri
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden ek pandemi tedbirleri
Cemile hemşire, koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuştu (2)
YEREL HABERLER Cemile hemşire, koronavirüs gerekçesiyle kendisinden ...
Cemile Hemşire, koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuştu
YEREL HABERLER Cemile Hemşire, koronavirüs gerekçesiyle kendisinden ...
Cemile hemşire 5 yaşındaki evladına kavuştu Korona virüs tehlikesi nedeniyle çocuğunun velayeti alınan hemşire Cemile Deniz’in itirazı üzerime mahkeme velayeti yeniden anneye verdi
YEREL HABERLER Cemile hemşire 5 yaşındaki evladına kavuştu Korona ...
Emekli astsubayın cenazesi 59 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Emekli astsubayın cenazesi 59 gün sonra bulundu
Köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı polisler ve vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı polisler ve ...
Fatsa, sağlık ve kaplıca turizminin yeni adresi oluyor
YEREL HABERLER Fatsa, sağlık ve kaplıca turizminin yeni adresi ...
Fatsalı gençlere spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Fatsalı gençlere spor malzemesi desteği
Ordu’da 12 okulun spor salonuna tadilat yapılacak
YEREL HABERLER Ordu’da 12 okulun spor salonuna tadilat yapılacak
Altınordu Aile Danışma Merkezi, kadına yönelik şiddetle mücadele edecek
YEREL HABERLER Altınordu Aile Danışma Merkezi, kadına yönelik ...
59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER 59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni ...
Heyelanlı mahalle, hayalet kente döndü
YEREL HABERLER Heyelanlı mahalle, hayalet kente döndü
Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
Damadının ölümüne kalbi dayanmadı
YEREL HABERLER Damadının ölümüne kalbi dayanmadı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Vali Yavuz'a hakaret davasının dördüncü duruşması gerçekleşti
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Vali Yavuz'a hakaret ...
Büyük Sanayi Sitesi’nde trafiği rahatlatacak çalışma Üçüncü yol çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Büyük Sanayi Sitesi’nde trafiği rahatlatacak ...
Ordu yeni otogarı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Ordu yeni otogarı hizmete açıldı
Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba: Sağlığını düşünüyorum
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun ...
Ordu'da bazı poliklinikler, semt polikliniğe taşınıyor Korona virüsü kapsamında Ordu Devlet Hastanesi’ndeki 4 poliklinik, Akyazı Semt Polikliniğe taşınacak
YEREL HABERLER Ordu'da bazı poliklinikler, semt polikliniğe ...
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım
YEREL HABERLER Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X