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Sokaktaki kavgada yaralandı, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza aldı

DHA

Sokaktaki kavgada yaralandı, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza aldı


Ahmet BAYRAK/ ORDU (DHA)ORDU´da kısıtlama saatlerinde sokakta çıkan kavgada kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan A.K. (35), bıçaklanarak yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, tedaviye alınan A.K.´ye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olduğu iddia edilen A.K. ile aynı kısıtlamayı ihlal eden kimliği belirsiz 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle A.K., darbedilerek, karnından bıçaklandı, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevre binalarda oturanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.K. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan A.K.´ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesilirken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2020-12-03 14:28:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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