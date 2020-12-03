Yarım asırlık rüya gerçekleşti 53 yıl sonra konforlu yola kavuştular

Vatandaşlar tarafından 53 yıl önce kazma ve kürekle açılan bağlantı yolu, konforlu sıcak asfalt yol olarak hizmete sunuldu.

1960’lı yıllarda vatandaşların kazma kürekle açarak yaptığı Fatsa’ya bağlı İslamdağ BeyceliFizme ile Kumru ilçesine bağlı FizmeKurtuluşYalnızdam bağlantı yolu Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi’nin koordineli çalışması sonucu 53 yıl sonra sıcak asfalt konforuna kavuştu.

Alt yapısı ve 12.5 kilometre sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan grup yolunda şimdi de 12.5 kilometre beton V kanalı çalışmasına başlandı. Yapılan beton V kanalı sıcak asfaltı yağmur suyundan koruma görevi görecek. İslamdağ Beyceli Fizme ile FizmeKurtuluşYalnızdam bağlantı yolunda 5.5 kilometre beton V kanalı çalışmasının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Geri kalan 7 kilometresi de 2021 yılı başında ihale edilecek. Güzergahta yapılan çizgi çalışması da yola ayrı bir güzellik kattı.



Yol medeniyettir anlayışıyla nice yollar yaptık

“Yol medeniyettir" anlayışıyla nice yollar yaptık diyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kırsal mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımızın mahallesine daha sağlıklı ulaşmalarını sağlamak amacıyla, canla başla çalışıyoruz. Yaptığımız yollarla nice insanlarımızı birbiriyle buluşturduk. Yol yaparken geriye bakmadan asırlık yollar yapıyoruz. Biz dönemimizde artık yol çakıllama işleri sona erecek demiştik. Hamdolsun söz verdiğimiz gibi hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Evladiyelik beton yol ve sıcak asfaltlı yol yaparak şehrimizin en uzak noktalarına bile konforlu yol hizmeti sunuyoruz. İlçemize desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Güler ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Beyceli mahallesi Muhtarı Mustafa Cezan İslamdağ Beyceli Fizme ile FizmeKurtuluşYalnızdam bağlantı yolundan 5 bin insanın faydalandığını belirterek, “Marifet iltifata tabidir. Yolumuzun yapılmasında katkısı olan başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, Milletvekilimiz Ergün Taşcı’ya, Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar’a, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanımız Abdülkadir Hatipoğlu’na, Fatsa Ulaşım Daire Şefimiz Mustafa Karakuş’a, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Okyay Sarıhan’a şahsım ve Beyceli Mahallesi adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Beyceli Mahallesi sakinlerinden olup Fatsa’da esnaflık yapan Adnan Sarıhan isimli iş insanının da yol çizgilerinin çizilmesi ile sosyal medyada “Paris değil Beyceli” şeklinde paylaşım yapması yapılan çalışmanın oldukça güzel olduğunu gözler önüne serdi.

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