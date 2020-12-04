Altınordu’da 3 bin sporcuya spor malzemesi dağıtıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri sporcu ve antrenörlere dağıtıldı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Altınordu İlçe Müdürlüğünde ücretsiz olarak devam eden futbol, eskrim, hentbol, karate, cimnastik, yüzme, atıcılık, atletizm, voleybol, masa tenisi, boks, tekvando, güreş, judo, basketbol, okçuluk ve wushu kurslarına katılan sporculara ve sporcuların ortak kullanımına yönelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcu ve antrenörlere teslim edildi.

İlçede üç bin sporcunun kullanması için eşofman, güreş mayosu, güreş ayakkabısı, boks eldiveni, boks kaskı, boks ayakkabısı, boks forması, dişlik, bandaj, lapa, wushu kaskı ve eldiveni, wushu sefeguard, voleybol forması, voleybol topu, voleybol filesi, hentbol topu, hentbol forması, cimnastik malzemeleri, futbol topu, futbol forması, badminton raket ve topları, eskrim malzemeleri, atıcılık malzemeleri, basketbol forması, basketbol topu, slalom takımı, antrenman merdiveni, atlama ipi, safeguard, darbe yastığı, açık pu kask, camlı pu kask, çekme lastiği, raket ellik, başlangıç yayı, ok ve top taşıma filesinden oluşan spor malzemeleri Altınordu İlçe spor salonlarında antrenör ve sporculara teslim edildi.

Gençlerin spor malzemesi ihtiyacının karşılandığı için mutlu olduklarını söyleyen Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile gençlerimizin var olan yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve daha sağlıklı nesiller yetişmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda sporcularımızın ve antrenörlerimizin antrenmanlarda kullanacakları spor malzemelerini gençlerimize teslim ettik” dedi.

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