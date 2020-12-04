ODÜ’den Şehir Hastanesi'ne büyük destek ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “Şehir Hastanesi için elimizi taşın altına koyduk”

Ordu’da Ordu Üniversitesi (ODÜ) tarafından tahsis edilen arazi üzerine Sağlık Bakanlığı'nca yapılması planlanan Şehir Hastanesi'nin alanı büyütüldü. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Şehir Hastanesi için tahsis ettikleri 300 dönümlük araziye ek olarak 42 dönüm ek arazi daha tahsis ettiklerini açıkladı.

Yakın zamanda ihalesinin yapılması beklenen Ordu Şehir Hastanesi, Ordu Üniversitesi yanında, üniversite yönetimi tarafından tahsis edilen 342 dönümlük araziye inşa edilecek. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, toplamda 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şehir hastanesine 42 dönüm arazi daha tahsis ettiklerini belirtti.

Akdoğan, şöyle konuştu: “Üniversitemiz tarafından tahsis edilen arazi üzerine Sağlık Bakanlığı’nca yapılması planlanan 592’si tek, toplam 900 yataklı ve 278 bin 370 metrekare hizmet binası, 16 bin metrekarelik ek hizmet binası ile toplamda 300 bin metrekare kapalı alana sahip hastane için proje çalışmalarına devam edilmektedir. Devam eden proje kapsamında hastanenin yanına Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri için derslik, laboratuvar ve çalışma odalarının bulunacağı bir Morfoloji binası projesinin dahil edilmesi amacıyla üniversitemiz yönetim kurulu ile aldığımız karar doğrultusunda 42 dönümlük ek yer tahsisi gerçekleştirdik. Tahsis edilen arazi üzerinde toplam kapalı alanı 22 bin 300 metrekare olan morfoloji binası, hastane projesi kapsamında inşa edilmesi planlanmaktadır. Hastane ve Morfoloji binamızın tek bir projede birleşmesi Ordu halkına ve bölgeye daha iyi bir hizmet sunmanın yanı sıra Üniversitemizde eğitim alan Tıp Fakültesi öğrencileri için uygulama alanında büyük imkanlar sunacaktır. Kısacası Şehir Hastanesi için elimizi taşın altına koyduk.”

Rektör Akdoğan, “Ordu Üniversitesi olarak bizler, hasta olan bir vatandaşımızın bütün tıbbi tedavilerinin Ordu’da yapılarak çevre illere olan bağımlılığın azalmasını arzu etmekteyiz. Ordu halkının sağlık sorunlarının çözülmesi ve hastane probleminin halledilmesi için daha modern, gelişmiş teknolojilerle donatılmış, hekim sayısının yeterli olduğu bir hastanenin yapılması gerekliliği herkesin ortak düşüncesidir. Yakın zamanda ihalesi yapılacak olan ve kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiğimiz hastanemizin Ordu halkına, bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.