Ordu Valisi: ”Ev ziyaretlerinden uzak durun” Ordu valisi Tuncay Sonel: “Özellikle bu kış akşamlarında sitelerde gelip gitmeler, günler, misafirlikler lütfen yapılmasın”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların özellikle ev ziyaretlerinden uzak durmalarını istedi.

Vali Tuncay Sonel, korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında Altınordu ilçesi başta olmak üzere Ordu il genelinde uygulanan denetimlere katıldı.

Vali Sonel, bu kapsamda Altınordu İlçesinin Sırrıpaşa, Süleyman Felek ve İsmetpaşa caddelerinde gerçekleştirilen denetime katılarak, esnafları ve vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Kovid19 pandemisine karşı hem vatandaşları korumak hem de salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararların sahadaki uygulanmasını yerinde denetleyen maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Vali Tuncay Sonel, vatandaşlara uyarılarda bulundu.



“Ev gezmelerinden uzak durun”

Denetlemeler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Sonel, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da son bir haftada vakalarda artış yaşandığını hatırlattı ve vatandaşların özellikle ev ziyaretlerinden uzak durmalarını istedi.

Açıklamasının devamında vatandaşların cenazelere de katılmamaları konusunda uyarıda bulunan Vali Sonel sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle bu kış akşamlarında sitelerde gelip gitmeler, günler, misafirlikler lütfen yapılmasın. Şu an çarşıda dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın maske takması memnuniyet verici, mesafeye uyması memnuniyet verici. İşyerlerine giriyoruz, işyerlerindeki arkadaşlarımızın tedbirlere uyması memnuniyet verici ama şu an sıkıntımız akşamları sitelerde ve ev gezmelerinin yapılmamasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bunu önemle rica ediyoruz. Çünkü, sağlık çalışanlarımız hakikaten fedakârca çalışıyorlar. Bizler de kurallara uyalım ki, onların iş yükünü hafifletelim.”



“Filyasyon ekibini 250'ye, araç sayımızı 130’a çıkarıyoruz”

Vali Tuncay Sonel, korona virüsle mücadele kapsamında Ordu’da 250 filyasyon ekibinin olduğunu belirterek, filyasyon araç sayısının 112’den 130’a çıkarılacağını ve 50 şoför görevlendirmesinin daha gerçekleştirileceğini söyledi.

Devletin tüm imkânlarının seferber edilerek, yöre insanı ve iş dünyasının da katkılarıyla tedbirlerin Ordu’da en iyi şekilde uygulanması için çalıştıklarını söyleyen Vali Sonel, “Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; gelin Allah rızası için şu maskelerimizi düzgün takalım, mesafe kurallarına uyalım, temizliğe dikkat edelim. Bunlara zaten dikkat ettiğimiz takdirde, devletimiz ve milletimiz olarak bu Covid19 illetini hep berber yeneceğiz” diye konuştu.



“Hepimize Büyük Görevler Düşüyor”

Vali Tuncay Sonel, Kovid19 ile mücadelede herkese büyük görevler düştüğünü belirterek, Ordu’daki vaka artışlarına da değindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son bir hafta içerisinde telefonda iki kez aradığını ve son durumları istişare ettiklerini belirten Vali Sonel, “Tabii ki ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ordu’da da son bir haftada vaka artışı gözlemledik ve yaşadık. Ama biz Allah’ın izni ile aldığımız bu tedbirlerle, vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla, tam saha pres denetimlerle bunu zaten düşürmeye başladık. Hepimize büyük görev düşüyor. Çocuğumuzdan, yaşlısına kadar hepimiz alınan tedbirlere uyacağız, bu kurallara riayet edeceğiz, dikkat edeceğiz” şeklinde konuştu.



Ordu’ya yeni hastane

Ordulunun sağlık hizmetlerinden iyi bir şekilde faydalandığını belirten Vali Tuncay Sonel, şehir hastanesinin ihalesinin de birkaç haftaya yapılacağını söyledi. Vali Sonel sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ordu’muzun yıllardır süregelen hastane konusu inşallah yakın bir vakitte ihalesi yapılacak ve Ordu’ya yeni bir hastane kazandırılacak. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan razı olsun. Çünkü, son birkaç günkü görüşmelerimizde konu da gündeme geldi. İnşallah birkaç haftaya bu konuyu da açıklığa kavuşturmuş olacağız.”

