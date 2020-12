Ordu Valisi Sonel: Misafirlikler lütfen yapılmasın

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU Valisi Tuncay Sonel, koronavirüs salgınında yüzde yüz artış yaşanan kentteki vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Sonel, ''Özellikle bu kış akşamlarında sitelerde gelip gitmeler, günler, misafirlikler lütfen yapılmasın'' dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, koronavirüs tedbirleri kapsamında Altınordu ilçesi başta olmak üzere il genelinde uygulanan denetimlere katıldı. Sonel, Altınordu ilçesinde insan yoğunluğunun fazla olduğu Sırrıpaşa, Süleyman Felek ve İsmetpaşa caddelerindeki gerçekleştirilen denetimlere eşlik etti. Salgına karşı hem vatandaşları korumak hem de salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararların sahadaki uygulanmasını yerinde denetleyen Sonel, esnaf ve vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

`EV GEZMELERİNDEN UZAK DURUN´

Denetlemeler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Sonel, tüm Türkiye´de olduğu gibi Ordu´da da son bir haftada vakalarda artış yaşandığını hatırlatarak, vatandaşların özellikle ev ziyaretlerinden uzak durmalarını istedi. Vali Sonel, ''Özellikle bu kış akşamlarında sitelerde gelip gitmeler, günler, misafirlikler lütfen yapılmasın. Şu an çarşıda dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın maske takması ve sosyal mesafeye uyması memnuniyet verici. İş yerlerine giriyoruz, iş yerlerindeki arkadaşlarımızın tedbirlere uyması da memnuniyet verici. Ancak şu an sıkıntımız akşamları sitelerde ve ev gezmelerinin yapılması. Vatandaşlarımızdan bunların yapılmamasını önemle rica ediyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarımız hakikaten fedakârca çalışıyorlar. Bizler de kurallara uyalım ki, onların iş yükünü hafifletelim'' ifadelerinde bulundu.

`HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR´

Vali Sonel, virüsle mücadelede herkese büyük görevler düştüğünü belirterek, Ordu´daki vaka artışlarına da değindi. Sonel, şöyle konuştu:

"Tabii ki ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ordu´da da son bir haftada vaka artışı gözlemledik ve yaşadık. Ama biz Allah´ın izni ile aldığımız bu tedbirlerle, vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla, tam saha pres denetimlerle bunu zaten düşürmeye başladık. Hepimize büyük görev düşüyor. Çocuğumuzdan, yaşlısına kadar hepimiz alınan tedbirlere uyacağız, bu kurallara riayet edeceğiz, dikkat edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2020-12-04 18:04:56



