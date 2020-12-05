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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 ayda 19 yeni hizmet aracı

İHA

19 ayda 19 yeni hizmet aracı

Tasarruf ederek büyümeye devam eden Fatsa Belediyesi yeni dönemde 19 ayda 19 yeni hizmet aracını envanterine katarak hizmete sundu.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar sürdürülebilir büyümenin kaynakların doğru kullanılması ve yatırımların doğru yapılması ile elde edilebileceğini belirterek, “Tasarruf, bizlere daha fazla hizmet etme, daha fazla yatırım yapma ve daha fazla istihdam sağlamanın yolunu açıyor” dedi.
Kibar şöyle devam etti: "Araçlarımızı 3 milyon 150 bin TL’ye mâl ettik. Bu günkü değerleri ise 5 milyon 650 bin TL’dir. Aynı zamanda aldığımız araçlar sayesinde aylık 350 bin TL kiralama bedelinden kurtulduk. Hem tasarruf ediyoruz hem de alırken kazanıyoruz."
Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın göreve gelmesi ile kiralık araç dönemine son vererek ilk etapta 13 adet, ikinci etapta ise 6 adet, toplamda ise 19 adet yeni hizmet aracını envanterine kattı.
Alınan yeni araçlar 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Özbay, Ercan Yurttaş ve meclis üyelerinin katılımlarıyla sade bir tanıtım töreni düzenlendi.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar araç tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, “Tasarruf etmek, yarınımızı güvence altına almanın ön koşuludur. İkinci etap araçlarımızı iş makineleri olarak almayı planlamıştık. Ancak pandemi sürecinde daha fazla hizmet araçlarına ihtiyaç duyulduğundan tercihimizi bu yönde kullandık. Aldığımız araçlarımızın iki adedi Vefa Sosyal Hizmet Destek Grubuna, 1 tanesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğüne, 2 adedi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne 1 adedi ise Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir. Bugün 19. ayımızda 19 hizmet aracımızı ikinci etap araç tanıtım törenimizle birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlk etapta temizlik hizmetlerinde 15 tane hizmet aracımızı kiralık araçlardan kurtarıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Bugün itibariyle 6 tane hizmet aracını başta vefa sosyal destek grubu olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebi üzerine hastanemizde Pandemi sürecinde kullanılmak üzere, bir tanesini temizlik hizmetlerinde ve Sosyal Hizmetlerde vatandaşlarımızın Pandemi taleplerine cevap vermek düşüncesiyle görevlendirmek üzere vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıp hizmet ederken aynı anda da tasarruf ederek büyümeyi kendimize ilke edindik. Daha önce envanterimize kattığımız 13 adet hizmet aracına ilave olarak 6 adet hizmet aracını daha envanterimize katıyoruz. İnşallah 60 ayda 60 hizmet aracına sahip kendi işini kendi çözen, kendine yeten hatta dışarıdaki birçok işleri Fatsa Belediyesi imkânları ile yapılabilen bir hizmet dönemine giriyoruz. Pandemiden dolayı sosyal mesafeyi koruyarak sade bir törenle araçlarımızı hizmete aldık. Araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum kullanacak olan arkadaşlarımıza da kazasız belasız kullanmalarını diliyoruz. Fatsa’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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